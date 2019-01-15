Экс-чиновника Волгоградской области осудили за взятку кирпичом





7 лет колонии строгого режима назначил суд бывшему заместителю главы рабочего поселка Средня Ахтуба Василию Соколову. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, Соколов был осужден за получение взятки должностным лицом в крупном размере.

Суд установил, что с октября 2010 по декабрь 2012 года Соколов получил взятку от руководителя строительной организации в виде предоставления кирпича для постройки коттеджа. Сумма взятки составила более 260 тысяч рублей.

В дальнейшем заместитель главы администрации Средней Ахтубы за оказанные услуги обеспечил коммерсанту беспрепятственную приемку и подписание актов выполненных работ без фактической проверки их объемов в рамках реализации муниципального контракта на строительство трех жилых домов по целевой программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Осужденный вину свою не признал. Но кроме реального срока Соколов теперь должен заплатить штраф в размере 30-тикратной суммы взятки - 7 млн 792 тысячи рублей. Также теперь экс-чиновник не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 5 лет. В СУ СК по Волгоградской области уточнили, что в ходе расследования в качестве обеспечительных мер органами следствия на имущество подследственного, в том числе земельный участок, был наложен арест на общую сумму около 1 миллиона рублей.

Напомним, ИА "Высота 102" посвятило несколько публикаций этому громкому коррупционному скандалу. Интересно, что из того же красного кирпича, который пошел на коттедж главе рабочего поселка, в Средней Ахтубе были построены дома для переселенцев из аварийного жилья. Люди, которые заселились в эти дома, несколько лет добивались устранения многочисленных недоделок и дефектов, допущенных строителями.