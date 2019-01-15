Экс-чиновника Волгоградской области осудили за взятку кирпичом

Борьба с коррупцией 15.01.2019 10:16
10360 0
15.01.2019 10:16
7 лет колонии строгого режима назначил суд бывшему заместителю главы рабочего поселка Средня Ахтуба Василию Соколову. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, Соколов был осужден за получение взятки должностным лицом в крупном размере.
Суд установил, что с октября 2010 по декабрь 2012 года Соколов получил взятку от руководителя строительной организации в виде предоставления кирпича для постройки коттеджа. Сумма взятки составила более 260 тысяч рублей.
В дальнейшем заместитель главы администрации Средней Ахтубы за оказанные услуги обеспечил коммерсанту беспрепятственную приемку и подписание актов выполненных работ без фактической проверки их объемов в рамках реализации муниципального контракта на строительство трех жилых домов по целевой программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
Осужденный вину свою не признал. Но кроме реального срока Соколов теперь должен заплатить штраф в размере 30-тикратной суммы взятки - 7 млн 792 тысячи рублей. Также теперь экс-чиновник не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 5 лет. В СУ СК по Волгоградской области уточнили, что в ходе расследования в качестве обеспечительных мер органами следствия на имущество подследственного, в том числе земельный участок, был наложен арест на общую сумму около 1 миллиона рублей.
Напомним, ИА "Высота 102" посвятило несколько публикаций этому громкому коррупционному скандалу. Интересно, что из того же красного кирпича, который пошел на коттедж главе рабочего поселка, в Средней Ахтубе были построены дома для переселенцев из аварийного жилья. Люди, которые заселились в эти дома, несколько лет добивались устранения многочисленных недоделок и дефектов, допущенных строителями.
Реклама
Популярное по теме
15.01.2019 10:16
10362 0
14.01.2019 15:01
2339 5
В Волгограде владелец компьютерного клуба задержан за дачу взятки полицейскому14.01.2019 15:01
Борьба с коррупцией 14.01.2019 15:01
2339 5 Обсудить
В Волгограде жителю Ставрополья за дачу взятки в 500 рублей «светит» до года колонии13.11.2018 12:29
Борьба с коррупцией 13.11.2018 12:29
49713 12 Обсудить
АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» пожаловалось волгоградскому УФАС на строительную компанию08.11.2018 18:24
Борьба с коррупцией 08.11.2018 18:24
7933 4 Обсудить
Управляющую компанию в Волгограде оштрафовали на миллион за коррупцию07.11.2018 16:52
Борьба с коррупцией 07.11.2018 16:52
4858 0 Обсудить
Замгендиректора волгоградского оборонного предприятия «Титан-Баррикады» арестован на 2 месяца03.11.2018 18:27
Борьба с коррупцией 03.11.2018 18:27
25931 0 Обсудить
В Волгоградской области осудили преподавателя за продажу поддельных дипломов01.11.2018 12:48
Борьба с коррупцией 01.11.2018 12:48
2213 5 Обсудить
Условно свободен: В Волгограде сотрудник УФСИН задержан при получении взятки от заключенного30.10.2018 10:48
Борьба с коррупцией 30.10.2018 10:48
6501 6 Обсудить
В Волгоградской области экс-начальнику службы судебных приставов дали 9 лет колонии29.10.2018 16:55
Борьба с коррупцией 29.10.2018 16:55
6192 13 Обсудить
В Центре гигиены и эпидемиологии Волгоградской области наказали 33 сотрудника18.10.2018 11:49
Борьба с коррупцией 18.10.2018 11:49
12283 8 Обсудить
В Волгоградской области теще чиновника пришлось покинуть «теплое местечко»18.10.2018 09:37
Борьба с коррупцией 18.10.2018 09:37
6900 12 Обсудить
В Волгоградской области работников аппарата мировых судей протестируют на знание антикоррупционных законов09.10.2018 16:56
Борьба с коррупцией 09.10.2018 16:56
8973 19 Обсудить
Волгоградским родителям пояснили, как распознать коррупционеров в детсаду или школе07.10.2018 10:20
Борьба с коррупцией 07.10.2018 10:20
9123 0 Обсудить
Жена осужденного за растрату депутата Волжской гордумы не пошла за мужем17.08.2018 14:34
Борьба с коррупцией 17.08.2018 14:34
49483 5 Обсудить
В Волгограде задержан сотрудник центра занятости при получении взятки за оформление досрочной пенсии (ВИДЕО)16.08.2018 14:50
Борьба с коррупцией 16.08.2018 14:50
12628 25 Обсудить
В Волгограде бывшего следователя будут судить за взятку в миллион рублей15.08.2018 15:35
Борьба с коррупцией 15.08.2018 15:35
9149 10 Обсудить
Реклама