Борьба с коррупцией

Экс-чиновника Волгоградской области осудили за взятку кирпичом

Борьба с коррупцией 15.01.2019 10:16
10360 0
15.01.2019 10:16


7 лет колонии строгого режима назначил суд бывшему заместителю главы рабочего поселка Средня Ахтуба Василию Соколову. Как сообщила ИА «Высота 102» старший  помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, Соколов был осужден за получение взятки должностным лицом в крупном размере. 
Суд установил, что с октября 2010 по декабрь 2012 года Соколов получил взятку от руководителя строительной организации в виде предоставления кирпича для постройки  коттеджа. Сумма взятки составила более 260 тысяч рублей.
В дальнейшем заместитель главы администрации Средней Ахтубы за оказанные услуги обеспечил коммерсанту беспрепятственную приемку и подписание актов выполненных работ без фактической проверки их объемов в рамках реализации муниципального контракта на строительство трех жилых домов по целевой программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». 
Осужденный вину свою не признал. Но кроме реального срока Соколов теперь должен заплатить  штраф в размере 30-тикратной суммы взятки - 7 млн 792 тысячи рублей. Также теперь экс-чиновник не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 5 лет. В СУ СК по Волгоградской области уточнили, что в ходе расследования в качестве обеспечительных мер органами следствия на имущество подследственного, в том числе земельный участок, был наложен арест на общую сумму около 1 миллиона рублей.
Напомним, ИА "Высота 102" посвятило несколько публикаций этому громкому коррупционному скандалу. Интересно, что из того же красного кирпича, который пошел на коттедж главе рабочего поселка, в Средней Ахтубе были построены дома для переселенцев из аварийного жилья. Люди, которые заселились в эти дома, несколько лет добивались устранения многочисленных недоделок и дефектов, допущенных строителями. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома и офиса (8442) 27-06-74

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
Экс-чиновника Волгоградской области осудили за взятку кирпичом
15.01.2019 10:16
10362 0
В Волгограде владелец компьютерного клуба задержан за дачу взятки полицейскому
14.01.2019 15:01
2339 5
Борьба с коррупцией
14.01.2019 15:01
Борьба с коррупцией 14.01.2019 15:01
2339 5 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.11.2018 12:29
Борьба с коррупцией 13.11.2018 12:29
49713 12 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.11.2018 18:24
Борьба с коррупцией 08.11.2018 18:24
7933 4 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.11.2018 16:52
Борьба с коррупцией 07.11.2018 16:52
4858 0 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.11.2018 18:27
Борьба с коррупцией 03.11.2018 18:27
25931 0 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.11.2018 12:48
Борьба с коррупцией 01.11.2018 12:48
2213 5 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
30.10.2018 10:48
Борьба с коррупцией 30.10.2018 10:48
6501 6 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.10.2018 16:55
Борьба с коррупцией 29.10.2018 16:55
6192 13 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.10.2018 11:49
Борьба с коррупцией 18.10.2018 11:49
12283 8 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.10.2018 09:37
Борьба с коррупцией 18.10.2018 09:37
6900 12 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.10.2018 16:56
Борьба с коррупцией 09.10.2018 16:56
8973 19 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.10.2018 10:20
Борьба с коррупцией 07.10.2018 10:20
9123 0 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.08.2018 14:34
Борьба с коррупцией 17.08.2018 14:34
49483 5 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.08.2018 14:50
Борьба с коррупцией 16.08.2018 14:50
12628 25 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.08.2018 15:35
Борьба с коррупцией 15.08.2018 15:35
9149 10 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

10:40
На юге Волгограда часть домов и учреждений осталась без тепла из-за аварииСмотреть фотографии
10:34
ЖК «Романовъ» сдан: ключи новоселы получат с 20 январяСмотреть фотографии
10:16
Экс-чиновника Волгоградской области осудили за взятку кирпичомСмотреть фотографии
10:11
В Волгоградской области заморозились цены на яйцаСмотреть фотографии
09:37
Обращением с отходами займется государственная монополияСмотреть фотографии
09:04
В Волгоградской области банда «лжегазовиков» обманывала пенсионеровСмотреть фотографии
20:18
Денежки текут: В Волгограде коммерсанты-ассенизаторы заняли оборону в "отхожем месте"Смотреть фотографии
20:00
«Высота 102»ТВ: Прогноз погоды держит в тонусе спецслужбы Волгоградской области Cмотреть видео
17:15
В Волгоградской области горожане тратят на еду и услуги больше, чем селянеСмотреть фотографии
17:14
В Волгограде внутридворовые проезды из-за наледей превратились в «стиральные доски» Смотреть фотографии
16:16
Я б в чиновники пошел: 15 кандидатов подали документы в кадровый резерв мэрии ВолгоградаСмотреть фотографии
16:15
Глава сельского поселения Волгоградской области "благоустроила" личный бюджетСмотреть фотографии
15:45
Пятеро жителей Волгоградской области стали миллионерами, выиграв в лотереюСмотреть фотографии
15:39
Гололед на улицах Волгограда изувечил десятки горожан Смотреть фотографии
15:23
В Волгоградской области определили места для крещенских купанийСмотреть фотографии
15:03
Волгоградцы в суде вспоминают страшные минуты взрыва дома на проспекте УниверситетскийСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде владелец компьютерного клуба задержан за дачу взятки полицейскомуСмотреть фотографии
13:52
Один - воин: в Волгограде дворник вручную разгребает мусорные кучи вместо регоператора Смотреть фотографии
13:12
Житель Волгоградской области "затарился" для себя шестью сотнями бутылками поддельного алкоголяСмотреть фотографии
12:32
В Волгограде ищут 17-летнюю девушку из Ростовской областиСмотреть фотографии
12:31
В Волгоградской области объявили "охоту" за лже-газовиками после трагедии в Ростовской области Смотреть фотографии
11:47
На Гремячинском ГОКе отрабатывают безопасные методы и приемы выполнения работСмотреть фотографии
11:38
В Волгограде ужесточили приговор бывшему майору полиции за выдуманное делоСмотреть фотографии
11:16
Дымоход забили тряпками: В Волгоградской области СУ СКР разбирается в трагедии с гибелью мужчины от угарного газаСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде не докрасили фасады домов к ЧМ-2018Смотреть фотографии
10:03
В древних курганах под Волгоградом нашли уникальные артефактыСмотреть фотографии
03:15
Гибнет на корню: в Волгограде на острове Сарпинский может исчезнуть прибрежный лесСмотреть фотографии
21:47
В Камышине Волгоградской области из-за газовой колонки погиб мужчинаСмотреть фотографии
19:44
На рокадной дороге в Волгограде недосчитались травыСмотреть фотографии
17:22
В Волгоградской области лишенную родительских прав мать осудили за кражуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 