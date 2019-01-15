За сутки в Волгограде сбили двух женщин на пешеходных переходах

Происшествия 15.01.2019 09:54
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15.01.2019 09:54
Двое пешеходов сбили в двух разных районах Волгограда. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, обе пострадавшие переходили дорогу через переходы.
В Красноармейском районе на улице Библиотечной «Лада Гранта» сбила 67-летнюю пенсионерку. Женщина получила ушибы.
А в Дзержинском районе на улице Шекснинской «Шкода Йети» под управлением 42-летней женщины наехала на 20-летнюю девушку. Девушка также попала в больницу.
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