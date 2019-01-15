За сутки в Волгограде сбили двух женщин на пешеходных переходах





Двое пешеходов сбили в двух разных районах Волгограда. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, обе пострадавшие переходили дорогу через переходы.

В Красноармейском районе на улице Библиотечной «Лада Гранта» сбила 67-летнюю пенсионерку. Женщина получила ушибы.

А в Дзержинском районе на улице Шекснинской «Шкода Йети» под управлением 42-летней женщины наехала на 20-летнюю девушку. Девушка также попала в больницу.



