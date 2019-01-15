Происшествия

В Волгоградской области банда «лжегазовиков» обманывала пенсионеров

Происшествия 15.01.2019 09:04
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15.01.2019 09:04


Трое местных жителей Камышина по подозрению в мошенничестве задержали полицейские. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, трое мужчин 18, 20 и 42 лет приходили к пенсионерам и представлялись им работниками газовой службы, осматривали оборудование и даже находили «неисправности». А после этого предлагали заплатить штраф «на месте». Доверчивые одинокие пожилые люди, не задумываясь, отдавали деньги. Подзаработать так «лжегазовикам» удалось 85 тысяч рублей. И это только на троих обманутых. Все преступления, по данным полиции, были совершенны с 8 по 10 января. Сейчас подозреваемые задержаны и даже признали свою вину. Как выяснилось, посещали «работники газовой службы» только одиноких пенсионеров. Теперь за мошенничество троим мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.

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