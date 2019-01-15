Газетный киоск

Обращением с отходами займется государственная монополия

Газетный киоск 15.01.2019 09:37
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15.01.2019 09:37


Коммерсантъ, 15 января 2018 года. 
Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании — единого мусорного оператора с обширными регуляторными и финансово-экономическими полномочиями. Госкомпания с функциями министерства в том числе будет готовить проекты законов, распоряжаться бюджетными деньгами, строить объекты инфраструктуры и оказывать услуги в области управления отходами. При этом госмонополист сможет входить в капитал компаний отрасли — вплоть до стопроцентного участия. Иными словами, в России начался очередной передел отрасли управления отходами в пользу федеральной монополии.
Вчера президент Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании (ППК) по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор». Функции и полномочия учредителя закрепляются за Минприроды, головной офис компании будет находиться в Москве. Госоператор сможет участвовать в разработке и реализации госпрограмм и проектов в сфере отходов, соглашений между субъектами РФ по их транспортировке, разрабатывать программы господдержки инвестпроектов и привлекать инвесторов. Кроме того, «Российский экологический оператор» будет проводить экспертизу территориальных схем и их реализации в субъектах РФ, осуществлять образовательную деятельность, а также стимулировать увеличение количества вторичных ресурсов и снижение объемов отходов, отправляемых на захоронение.
Госкомпания сможет выступать участником концессионных соглашений и ГЧП, выкупать земельные участки для предприятий, приобретать и владеть имуществом и оборудованием для деятельности в области обращения с отходами. Также оператор сможет без ограничений приобретать доли в уставных капиталах организаций отрасли и проектных компаний, которые занимаются строительством предприятий.

В набсовет компании войдут первый вице-премьер Антон Силуанов и главы Минприроды Дмитрий Кобылкин, Минстроя Владимир Якушев и Минпромторга Денис Мантуров. По словам двух собеседников “Ъ”, близких к правительству, с высокой вероятностью оператора возглавит воронежский бизнесмен Вадим Ишутин — один из ближайших соратников профильного заместителя главы Минприроды Владимира Логинова, который, в свою очередь, считается доверенным лицом вице-премьера Алексея Гордеева. В 2010 году управляющие компании господина Ишутина и его партнеров (партнерство «Воронежская коммунальная палата») обслуживали более половины жилого фонда миллионного Воронежа. «Вадим Ишутин — очевидный, если не единственный кандидат на этот пост. Оператор — прямая "епархия" и детище Владимира Логинова, а господин Ишутин — полностью доверенный ему человек»,— объяснил собеседник “Ъ” в Минприроды.
«Необходимость в создании федерального оператора вызвана отсутствием регулирования отрасли обращения с отходами»,— говорит Альбина Дударева из Общественной палаты (ОП), которая называет себя автором идеи создания ППК и разработки указа. Впрочем, по ее словам, в версии ОП оператор должен был заниматься только регулированием и координацией и ни в коем случае не входить в капитал компаний или распределять бюджетные деньги. Более того, госпожа Дударева убеждена, что глава компании должен выбираться на открытых выборах. «Если туда придут люди, которые мусора не нюхали, ничего дельного не будет. В Воронеже ничего нет — ни новых объектов по управлению отходами, ни позитивного опыта. Я за доверие, но нужны и компетенции»,— заявила общественница, пообещав, что ОП будет следить за ППК и ее работой.
«Когда возникает проблема, всегда пытаются ее решить созданием нового ведомства. Нет веры в то, что квазирегулятор сможет все координировать»,— говорит источник “Ъ” в Минэкономики. Любовь Меланевская из промышленной ассоциации «РусПЭК» не видит необходимости в создании ППК и надеется, что ее появление не повлияет на приоритет самостоятельного управления отходами бизнесом. Источник же “Ъ” в РСПП убежден, что вся логика мусорной реформы предполагает не создание рынка и развитие частного бизнеса, а появление госмонополиста, которому в итоге и достанутся все дивиденды. «Уже сейчас частные представители отрасли в регионах говорят — если бы не появились региональные операторы, тарифы были бы ниже на 20–30%. Теперь тарифы будут расти еще сильнее — нужно будет кормить федерального монополиста»,— убежден он.

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