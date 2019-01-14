В Волгограде внутридворовые проезды из-за наледей превратились в «стиральные доски»

Общество 14.01.2019 17:14
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14.01.2019 17:14
Песком посыпают, но с наледями бороться никто не собирается – так жители Дзержинского района Волгограда отозвались о работе коммунальщиков по уборке дворов. Корреспонденты ИА «Высота 102» осмотрели сегодня ряд территорий в микрорайоне «Семь ветров» и убедились в том, что до весны ожидать улучшения ситуации местных обитателям едва ли стоит. Пешеходные дорожки во дворах домов №58, 74А по улице Землячки, №44, 48, 56 по улице 8-ой Воздушной посыпаны песко-соляной смесью. Передвигаться по таким тропинкам вполне комфортно.
Однако, едва пешеход ступил на внутридворовой проезд – тут его могут ждать неприятности. Глубокие колеи, выбоины и рытвины ничего доброго для пожилого человека или мамы с коляской не сулят. Мало того, опасность существует и для автомобилей. Попавшее в такую колею авто может отбросить или на другую машину, или, не дай Бог, на пешехода. Между тем, управляющие компании и ТСЖ обязаны не только посыпать тротуары песком, но и разбивать лед.
На минувших выходных муниципальная жилищная инспекция Волгограда отчиталась о том, что 90% дворовых территорий города находится в удовлетворительном состоянии. В подавляющем большинстве дворовых территорий города, по данным ведомства, тротуары и проезды освобождены от наледи или обработаны песко-соляной смесью. Наблюдения съемочной группы информагентства, а также анализ поступающих в редакцию жалоб от горожан говорят о том, что отсутствие ледяных массивов – скорее исключение, чем правило. В подавляющем большинстве случаев, дворники ограничиваются посыпкой пешеходных дорожек противогололедными смесями.
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