В Волгограде внутридворовые проезды из-за наледей превратились в «стиральные доски»





Песком посыпают, но с наледями бороться никто не собирается – так жители Дзержинского района Волгограда отозвались о работе коммунальщиков по уборке дворов. Корреспонденты ИА «Высота 102» осмотрели сегодня ряд территорий в микрорайоне «Семь ветров» и убедились в том, что до весны ожидать улучшения ситуации местных обитателям едва ли стоит. Пешеходные дорожки во дворах домов №58, 74А по улице Землячки, №44, 48, 56 по улице 8-ой Воздушной посыпаны песко-соляной смесью. Передвигаться по таким тропинкам вполне комфортно.





Однако, едва пешеход ступил на внутридворовой проезд – тут его могут ждать неприятности. Глубокие колеи, выбоины и рытвины ничего доброго для пожилого человека или мамы с коляской не сулят. Мало того, опасность существует и для автомобилей. Попавшее в такую колею авто может отбросить или на другую машину, или, не дай Бог, на пешехода. Между тем, управляющие компании и ТСЖ обязаны не только посыпать тротуары песком, но и разбивать лед.





На минувших выходных муниципальная жилищная инспекция Волгограда отчиталась о том, что 90% дворовых территорий города находится в удовлетворительном состоянии. В подавляющем большинстве дворовых территорий города, по данным ведомства, тротуары и проезды освобождены от наледи или обработаны песко-соляной смесью. Наблюдения съемочной группы информагентства, а также анализ поступающих в редакцию жалоб от горожан говорят о том, что отсутствие ледяных массивов – скорее исключение, чем правило. В подавляющем большинстве случаев, дворники ограничиваются посыпкой пешеходных дорожек противогололедными смесями.



