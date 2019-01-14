Гололед на улицах Волгограда изувечил десятки горожан





Поликлиника №1.

Только в одном Тракторозаводском районе Волгограда после начала гололеда в травмпункты обращаются до сорока человек в день. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», привели в волгоградском отделении ОНФ, активисты которого проверили качество уборки снега и наледи на автомобильных дорогах региона, вблизи социальных объектов, на тротуарах и во дворах.









Поликлиника №2.

Активисты ОНФ пришли к выводу - основные автомобильные магистрали Волгограда и региональные трассы очищены хорошо и находятся в удовлетворительном состоянии, а вот второстепенные и внутриквартальные дороги содержатся хуже, в том числе, пешеходные зоны и территории около социальных учреждений – таков вывод, сделанный активистами Народного фронта по итогам проведенных рейдов. Одной из главных проблем на автодорогах города являются снежные навалы на обочинах, занимающие порой львиную долю дорожного полотна.









Улица Штеменко.

Ярким примером служит проезжая часть по улице Таращанцев, которая фактически стала однополосной. Большая часть дороги по улице Штеменко также занята давно скопившимся и не убранным снегом. Уборка здесь затруднена оставленными на обочинах автомобилями. Факты ненадлежащего качества работ по уборке внутриквартальных дорог были зафиксированы активистами ОНФ на улицах Шекснинской, Ватутина, Симонова, Новоремесленной.

«Труднее всего приходится пешеходам, на тротуарах не ликвидирован гололед, они не обработаны реагентами и даже просто не посыпаны солью. Пешеходную дорогу по улице Титова горожане вынуждены обходить по зеленой зоне, держась за ограждение, потому что на самой улице сплошной лед. Такая же ситуация на улице Симонова и Космонавтов. Дворы должны очищаться до асфальта, снежные колеи – это уже нарушение в работе коммунальщиков. По нашим сведениям, в травматологическом пункте Тракторозаводского района кабинет неотложной помощи днем принимает порядка 40 человек с травмами, характерными при падении на гололеде», – рассказал активист ОНФ в Волгоградской области Сергей Горбунов.









Улица Таращанцев.

Общественники выявили ненадлежащее состояние подходных путей к нескольким социальным учреждениям. В частности, не очищены, не посыпаны песком подходы к поликлиникам №1, №2 и №20, школе №30 на улице Никопольской, детскому саду №32 на улице Космонавтов. Эксперты Народного фронта также осмотрели ряд территорий общего пользования города Жирновск Волгоградской области, откуда поступили жалобы жителей на плохую расчистку снега. Здесь проблемой является добраться до дверей местного дома культуры или детской школы искусств – после обильных снегопадов не очищены походы и ступени к этим учреждениям.









Улица Краснознаменская.

«Городским властям уже давно пора было задуматься о проблеме утилизации снега. Существуют снегоплавильные станции, а мы все еще складываем снег по обочинам. Также мы обращаем внимание профильных служб на необходимость рационального использования ресурсов. В ходе наших рейдов мы видели, как пять человек посыпали песком пешеходную зону улицы Советской, а улица Краснознаменская не обработана совсем. По всем выявленным нами замечаниям мы обратились в адрес органов местного самоуправления с тем, чтобы они учли их при планировании мероприятий по уборке городских территорий», – сообщил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в области Армен Оганесян.