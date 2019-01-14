В Волгоградской области определили места для крещенских купаний

Общество 14.01.2019 15:23
3647 2
14.01.2019 15:23
Для размещения иорданей на территории Волгоградской области органами местного самоуправления будет подготовлено 71 место, 8 из них в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном управлении МЧС, безопасность крещенских купаний в этих местах обеспечат сотрудники МЧС, экстренных служб, добровольцы, медики и представители других ведомств.
В местах купания будут выставлены спасательные посты, оснащенные необходимыми спасательными средствами. В местах наиболее массового скопления людей будут организованы места обогрева.
ГУ МЧС России по Волгоградской области напоминает жителям Волгограда и области, что с целью недопущения несчастных случаев на водных объектах, обряд омовения на Крещение в ночь с 18 на 19 января необходимо проводить в специально оборудованных для этого местах, на которых может быть оказана квалифицированная медицинская помощь.
Оборудованные места для крещенский купаний:
1. Тракторозаводский район, р.Волга, п. Спартановка, в районе ул.Грамши
2. Краснооктябрьский район, ул.Матевосяна, 16 (территория яхт-клуба "Пилигрим")
3. Центральный район, р. Волга, Набережная 62 Армии, причал №9
4. Дзержинский район, пруд "Ангарский"
5. Советский район, р.Волга, набережная Тулака
6. Кировский район, р.Волга, пристань им.Руднева
7. Красноармейский район, р.Волга, набережная (у монумента Ленина)
8. Красноармейский район, п.Южный, ВДСК
9. р.Ахтуба, городской пляж Волжского, район спасательной станции №1
10. п.Рабочий, р.Ахтуба, район спасательной станции №2
11. правый берег р.Камышинка, в районе Камышинского ПСП, ГКУ "Служба спасения"
12. левый берег р.Камышинка, в районе базы МКУ "Аварийно-спасательная служба г.Камышин"
13. Михайловка, оз. "Ямное"
14. г.Урюпинск, водоём
15. г.Фролово. р.Арчеда
16. ст.Алексеевская, левый берег р.Бузулук
17. Быковский район, Волгоградское водохранилище, территория бывшего речного порта
18. Городищенский район, с.п.Паньшино, р.Сакарка
19. Даниловский район, с.п.Островское, оз. "Иордань"
20. Даниловский район. с.п.Сергиевское, р.Медведица
21. г.Дубовка, в районе спасательной станции
22. с.п. Оленьевское, территория залива р. Оленье
23. с.п. Горнобалыклейское, залив р. Балыклейка
24. с.п Песковатское, Волгоградское водохранилище
25. р.п. Елань, р.Терса в 100 м от моста (рядом со зданием бывшей водокачки)
26. в 12 км от г. Жирновск, "Валюненский родник"
27. р.п. Красный Яр, р. Медведица.
Реклама
Популярное по теме
07.01.2019 21:00
49275 5
23.12.2018 18:24
59241 53
29.12.2018 16:32
28842 2
Я б в чиновники пошел: 15 кандидатов подали документы в кадровый резерв мэрии Волгограда14.01.2019 16:16
Пятеро жителей Волгоградской области стали миллионерами, выиграв в лотерею14.01.2019 15:45
Гололед на улицах Волгограда изувечил десятки горожан14.01.2019 15:39
В Волгоградской области объявили "охоту" за лже-газовиками после трагедии в Ростовской области14.01.2019 12:31
Под Волгоградом впервые проведут показные летные учения14.01.2019 10:31
В Волгограде не докрасили фасады домов к ЧМ-201814.01.2019 10:30
На рокадной дороге в Волгограде недосчитались травы13.01.2019 19:44
Качество уборки 90% дворов Волгограда удовлетворило жилинспекцию13.01.2019 15:53
Вину признали: в Волжском детский сад выплатит крупную компенсацию за покалеченного ребенка13.01.2019 14:26
В Волгограде дороги спасают от обледенения13.01.2019 12:39
Волгоградский аэропорт обязали снести установленный к ЧМ-2018 забор12.01.2019 17:50
Пришли на помощь: волгоградские коммунальные службы разгребают мусорные завалы за регоператора12.01.2019 17:33
В обледеневшие дворы Волгограда отправились инспекторы12.01.2019 16:33
«Ночное рандеву»: капризная зима обеспечила жаркую ночь дорожно-коммунальным службам Волгограда12.01.2019 14:33
Коммунальщики не знают, что делать с затопленными дворами Волгограда12.01.2019 13:23
Реклама