Общество

В Волгоградской области определили места для крещенских купаний

Общество 14.01.2019 15:23
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14.01.2019 15:23


Для размещения иорданей на территории Волгоградской области органами местного самоуправления будет подготовлено 71 место, 8 из них в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном управлении МЧС, безопасность крещенских купаний в этих местах обеспечат сотрудники МЧС, экстренных служб, добровольцы, медики и представители других ведомств.
В местах купания будут выставлены спасательные посты, оснащенные необходимыми спасательными средствами. В местах наиболее массового скопления людей будут организованы места обогрева.

ГУ МЧС России по Волгоградской области напоминает жителям Волгограда и области, что с целью недопущения несчастных случаев на водных объектах, обряд омовения на Крещение в ночь с 18 на 19 января необходимо проводить в специально оборудованных для этого местах, на которых может быть оказана квалифицированная медицинская помощь.
Оборудованные места для крещенский купаний:
1. Тракторозаводский район, р.Волга, п. Спартановка, в районе ул.Грамши
2. Краснооктябрьский район, ул.Матевосяна, 16 (территория яхт-клуба "Пилигрим")
3. Центральный район, р. Волга, Набережная 62 Армии, причал №9
4. Дзержинский район, пруд "Ангарский"
5. Советский район, р.Волга, набережная Тулака
6. Кировский район, р.Волга, пристань им.Руднева
7. Красноармейский район, р.Волга, набережная (у монумента Ленина)
8. Красноармейский район, п.Южный, ВДСК
9. р.Ахтуба, городской пляж Волжского, район спасательной станции №1
10. п.Рабочий, р.Ахтуба, район спасательной станции №2
11. правый берег р.Камышинка, в районе Камышинского ПСП, ГКУ "Служба спасения" 
12. левый берег р.Камышинка, в районе базы МКУ "Аварийно-спасательная служба г.Камышин"
13. Михайловка, оз. "Ямное"
14. г.Урюпинск, водоём
15. г.Фролово. р.Арчеда
16. ст.Алексеевская, левый берег р.Бузулук
17. Быковский район, Волгоградское водохранилище, территория бывшего речного порта
18. Городищенский район, с.п.Паньшино, р.Сакарка
19. Даниловский район, с.п.Островское, оз. "Иордань"
20. Даниловский район. с.п.Сергиевское, р.Медведица
21. г.Дубовка, в районе спасательной станции
22. с.п. Оленьевское, территория залива р. Оленье
23. с.п. Горнобалыклейское, залив р. Балыклейка
24. с.п Песковатское, Волгоградское водохранилище
25. р.п. Елань, р.Терса в 100 м от моста (рядом со зданием бывшей водокачки)
26. в 12 км от г. Жирновск, "Валюненский родник"
27. р.п. Красный Яр, р. Медведица.

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