Борьба с коррупцией

В Волгограде владелец компьютерного клуба задержан за дачу взятки полицейскому

Борьба с коррупцией 14.01.2019 15:01
661 3
14.01.2019 15:01


По подозрению в даче взятки сотруднику полиции задержан 33-летний владелец компьютерного клуба в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в ходе проверки деятельности индивидуального предпринимателя был выявлен факт нарушения авторских и смежных прав. В компьютерном клубе были изъяты 22 компьютера, на которых, как полагают оперативники, было установлено контрафактное программное обеспечение. За прекращение процессуальной проверки владелец клуба предложил оперативнику незаконное денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. О данном факте полицейский сообщил своему руководству, предпринимателя задержали. Он сознался в содеянном.

СУ СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).
По данным "Высоты 102", проверка проводилась в компьютерном клубе "Clik &Go" на ул. Череповецкая.

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