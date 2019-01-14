Волгоградцы в суде вспоминают страшные минуты взрыва дома на проспекте Университетский

Расследования 14.01.2019 15:03
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14.01.2019 15:03
В Советском районном суде Волгограда продолжилось рассмотрение дела о взрыве газа в доме №60 на проспекте Университетском. ИА «Высота 102» начинает текстовую онлайн-трансляцию судебного заседания.
Сегодня на скамье подсудимых - владелец рыбного павильона Юрослав Бабаян, который, по данным следствия, и заказал незаконную врезку. А также Владимир Лексункин – мастер, проводивший нелегальное подключение к водопроводу. Отец владельца рыбного магазина Юрий Бабаян, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, также присутствует на заседании.
Сегодня продолжается вопрос о возмещении материального вреда людям, которые потеряли свое жилье и бизнес.
14-55. Георгий Лапеньков владел квартирой в 3 подъезде на 2 этаже. В последнее время он не жил по месту прописки, там проживали знакомые - муж, жена и трое детей. Приезжал к себе домой за несколько дней до взрыва.
15-05. Потерпевшая Меликян. На первом этаже дома ее муж держал продуктовый магазин. Торговая точка была выставлена на продажу. Потерпевшая с супругом приехали туда в тот роковой день, чтобы забрать свои вещи. В 12-30 почувствовала, что невозможно дышать на улице. Запах был таким сильным, что женщина стала задыхаться. Во время взрыва услышала страшный шум, потеряла сознание и упала. Двадцать дней потерпевшая лежала в больнице с сотрясением головного мозга.
Сегодняшнее заседание закончилось. Продолжение рассмотрения дела - 17 января.
Напомним, в результате взрыва дома 16 мая прошлого года четыре человека погибли, 10 получили травмы. Тогда полностью был уничтожен третий подъезд четырехэтажки. По данным следствия, причиной взрыва стало незаконное подведение водопровода, в ходе которого была повреждена газовая труба. Напомним, после трагедии было решено полностью снести дом.
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