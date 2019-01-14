В Волгограде ищут 17-летнюю девушку из Ростовской области

В Волгограде разыскивается несовершеннолетняя 17-летняя Кристина Баркая. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК РФ по региону, установлено, что пропавшая проживала в городе Сальск Ростовской области. Также известно, что переехала в Сальск Кристина из Волгограда. По данным следствия, девушка еще 26 ноября покинула дом и исчезла.
Происшествия 14.01.2019 12:32
1198 4
14.01.2019 12:32
В Волгограде разыскивается несовершеннолетняя 17-летняя Кристина Баркая. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК РФ по региону, установлено, что пропавшая проживала в городе Сальск Ростовской области. Также известно, что переехала в Сальск Кристина из Волгограда. По данным следствия, девушка еще 26 ноября покинула дом и исчезла.
В Волгограде разыскивается несовершеннолетняя 17-летняя Кристина Баркая. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК РФ по региону, установлено, что пропавшая проживала в городе Сальск Ростовской области. Также известно, что переехала в Сальск Кристина из Волгограда. По данным следствия, девушка еще 26 ноября покинула дом и исчезла.
Приметы пропавшей: на вид 25 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза темно-карие, волосы черные вьющиеся средней длины, нос с горбинкой.
В день исчезновения была одета: куртка желтого цвета в горох черного цвета, платье серого цвета с ромбами черного цвета, сапоги-ботфорты замшевые темного цвета, при себе находилась сумка-клатч бежевого цвета.
Следственные органы по Ростовской области обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения несовершеннолетней, с просьбой сообщить эту информацию в Сальский межрайонный следственный отдел по телефонам 8-988-512-31-70; 8-918-893-85-63 или «02».
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