В Волгограде ищут 17-летнюю девушку из Ростовской области



В Волгограде разыскивается несовершеннолетняя 17-летняя Кристина Баркая. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК РФ по региону, установлено, что пропавшая проживала в городе Сальск Ростовской области. Также известно, что переехала в Сальск Кристина из Волгограда. По данным следствия, девушка еще 26 ноября покинула дом и исчезла.

Приметы пропавшей: на вид 25 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза темно-карие, волосы черные вьющиеся средней длины, нос с горбинкой.

В день исчезновения была одета: куртка желтого цвета в горох черного цвета, платье серого цвета с ромбами черного цвета, сапоги-ботфорты замшевые темного цвета, при себе находилась сумка-клатч бежевого цвета.

Следственные органы по Ростовской области обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения несовершеннолетней, с просьбой сообщить эту информацию в Сальский межрайонный следственный отдел по телефонам 8-988-512-31-70; 8-918-893-85-63 или «02».