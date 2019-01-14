



Усилением контроля за безопасностью использования газового оборудования в жилых домах и активизацией работы по пресечению мошеннической деятельности лжегазовиков займутся власти Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, об этом заявил сегодня губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании.

В связи с чрезвычайными ситуациями, которые повлекли за собой воспламенение бытового газа и частичное разрушение жилых зданий в Магнитогорске в декабре прошлого года и сегодня в городе Шахты Ростовской области, а также исходя из анализа ранее произошедших на территории волгоградского региона аналогичных ЧП, Андрей Бочаров поставил задачу активизировать проверки исправности газового оборудования и его надлежащей эксплуатации.

«Прошу вас представить комплексные предложения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с последствиями неисправности и ненадлежащей эксплуатации газового оборудования, — дал задание губернатор. — Совместно с правоохранительными органами, с привлечением управляющих компаний, необходимо принять исчерпывающие меры по пресечению мошеннической деятельности отдельных граждан и недобросовестных коммерческих компаний, которые путем поквартирного обхода предлагают жителям нелицензированные услуги по проверке действующего газового оборудования и продают газовое оборудование ненадлежащего качества».

Фото сайта правительства Ростовской области.