Общество 14.01.2019 12:31
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14.01.2019 12:31
Усилением контроля за безопасностью использования газового оборудования в жилых домах и активизацией работы по пресечению мошеннической деятельности лжегазовиков займутся власти Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, об этом заявил сегодня губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании.
В связи с чрезвычайными ситуациями, которые повлекли за собой воспламенение бытового газа и частичное разрушение жилых зданий в Магнитогорске в декабре прошлого года и сегодня в городе Шахты Ростовской области, а также исходя из анализа ранее произошедших на территории волгоградского региона аналогичных ЧП, Андрей Бочаров поставил задачу активизировать проверки исправности газового оборудования и его надлежащей эксплуатации.
«Прошу вас представить комплексные предложения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с последствиями неисправности и ненадлежащей эксплуатации газового оборудования, — дал задание губернатор. — Совместно с правоохранительными органами, с привлечением управляющих компаний, необходимо принять исчерпывающие меры по пресечению мошеннической деятельности отдельных граждан и недобросовестных коммерческих компаний, которые путем поквартирного обхода предлагают жителям нелицензированные услуги по проверке действующего газового оборудования и продают газовое оборудование ненадлежащего качества».
Фото сайта правительства Ростовской области.
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