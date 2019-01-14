Денежки текут: В Волгограде коммерсанты-ассенизаторы заняли оборону в "отхожем месте"





Компания «Аква Дренаж», которая занимается приемом жидких бытовых отходов на улице Менделеева в Краснооктябрьском районе Волгограда, не намерена покидать место, которое, по некоторым данным, приносит фирме неплохие доходы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции, ранее департаментом муниципального имущества было выдано разрешение ООО «Аква Дренаж» на размещение подземного линейного сооружения канализационных частей, а также его наземной части и сооружения. Однако, как выяснилось, «квартиранты» стали чувствовать себя здесь как дома. И установили нестационарный павильон и металлическое сооружение, а участок – огородили. На этом основании департамент отозвал ранее выданное разрешение. А акт осмотра участка чиновники администрации города передали в администрацию Краснооктябрьского района для демонтажа самовольных объектов.

Соответствующее распоряжение о сносе объектов администрация Краснооктябрьского района Волгограда издала еще 6 ноября 2018 года. Однако на этом все и закончилось. В администрации района почти 3 недели не предпринимали действий по демонтажу самовольных объектов, а 30 ноября ООО «Аква Дренаж» обратилось в арбитражный суд с требованием признать незаконным уведомление районной администрации о сносе. В конце декабря суд вынес определение о принятии обеспечительных мер, согласно которому компания по приему жидких бытовых отходов может продолжать работу до вынесения решения суда и вступления его в законную силу.









Между тем, соседство с ассенизаторской точкой отравляет жизнь жителям домов на улицах Краснокамской и Крылова, расположенных неподалеку. На защиту конституционного права волгоградцев на благоприятную среду встали и активисты волгоградского отделения ОНФ, которые сейчас оказывают юридическую помощь горожанам. В Ворошиловском районном суде Волгограда в настоящее время рассматривается иск к управлению Росприроднадзора с требованием признать незаконной выдачу лицензии компании на размещение отходов 1-4 классов опасности. В частности, в иске указывается, что ассенизаторская фирма не выполнила требования по размещению опасного объекта за пределами охранной зоны – на самом деле точка по сливу ТБО расположена на ее территории. Впрочем, местные жители все «прелести» существования с пунктом приема жидких бытовых отходов давно уже ощутили на себе: даже зимой здесь стоит невыносимая вонь. А вдыхание паров аммиака, метана и сероводорода крайне опасно для жизни и здоровья человека – это может вызывать удушье, отек легких и даже поражение центральной нервной системы.

Однако покидать доходное место компания «Аква Дренаж» явно не собирается – ведь суды могут длиться месяцами и даже годами. А, по приблизительным расчетам, в день компания зарабатывает до 15-20 тысяч рублей. Как убедились журналисты ИА «Высота 102», без дела точка долго не простаивает - машины с жидкими отходами подъезжают сюда одна за одной. Свой бизнес сотрудники охраняют рьяно – когда видеооператор ИА "Высота 102" начал съемку, один из мужчин, который сидел в припаркованном автомобиле, тут же пригрозил вызвать полицию и стал звонить кому-то по телефону.



