



Два года в колонии общего режима теперь проведет бывший начальник отдела дознания ОМВД России по Иловлинскому району Волгоградской области Екатерина Тиханова. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, по приговору суда первой инстанции Тиханова была осуждена за мошенничество также на два года, но только с отбыванием наказания в колонии-поселении.