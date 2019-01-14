Происшествия

В Волгограде ужесточили приговор бывшему майору полиции за выдуманное дело

Происшествия 14.01.2019 11:38
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14.01.2019 11:38


Два года в колонии общего режима теперь проведет бывший начальник отдела дознания ОМВД России по Иловлинскому району Волгоградской области Екатерина Тиханова. Как сообщила ИА «Высота 102» старший  помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, по приговору суда первой  инстанции Тиханова была осуждена за мошенничество также на два года, но только с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Напомним, в ноябре 2017 года Тиханова сообщила местной жительнице, ранее привлекавшейся к уголовной ответственности за мошенничество, что в отношении нее якобы возобновляется уголовное преследование за подделку документов. «Забыть про несуществующее дело» бывший майор полиции предложила за небольшое «вознаграждение» в 50 тысяч рублей. Сейчас  приговор в отношении бывшей сотрудницы полиции вступил в силу. Тиханова также в течение 2 лет лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти.

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