Женщину увезли в больницу с трассы в Волгоградской области





По предварительным данным, водитель " Опель Корса" не уступил дорогу во время поворота. В результате "Опель" столкнулся с "Лада -219010", которая ехала по своей полосе. Пострадавшая в этом момент сидела на пассажирском сидении иномарки.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

56-летняя женщина с травмами в результате ДТП была доставлена накануне в больницу. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главе МВД, две машины столкнулись в Михайловском районе трассы Р-22 "Каспий".