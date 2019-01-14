Происшествия

Женщину увезли в больницу с трассы в Волгоградской области

Происшествия 14.01.2019 09:58
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14.01.2019 09:58


56-летняя женщина с травмами в результате ДТП была доставлена накануне в больницу. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главе МВД, две машины столкнулись  в Михайловском районе трассы Р-22 "Каспий".
По предварительным данным,  водитель " Опель Корса" не уступил дорогу во время поворота. В результате "Опель" столкнулся с "Лада -219010", которая ехала по своей полосе. Пострадавшая в этом момент сидела на пассажирском сидении иномарки.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

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