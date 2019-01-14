В Камышине Волгоградской области из-за газовой колонки погиб мужчина

Происшествия 13.01.2019 21:47
964 0
13.01.2019 21:47
Сегодня около 18.30 в Камышине 36-летний мужчина скончался, а 39-летняя женщина отравилась угарным газом. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, трагедия произошла в частном доме по улице Базарова. Едким газом обитатели дома надышались из-за неисправной газовой колонки. Пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована в городскую больницу Камышина.
Реклама
Популярное по теме
11.01.2019 12:07
25251 4
28.12.2018 11:26
23136 12
04.01.2019 13:23
16646 0
Полицейские разыскивают подозреваемых в поджоге лифтов в Волгограде13.01.2019 14:46
Происшествия 13.01.2019 14:46
3864 0 Обсудить
При тройном ДТП в Волгограде скончались три человека13.01.2019 11:45
Происшествия 13.01.2019 11:45
4447 0 Обсудить
Под Волгоградом водитель сбил на «зебре» двоих пешеходов13.01.2019 10:02
Происшествия 13.01.2019 10:02
3404 0 Обсудить
Тела двух человек обнаружены в сгоревшем доме на юге Волгограда13.01.2019 09:16
Происшествия 13.01.2019 09:16
5656 0 Обсудить
Житель Волгоградской области устроил пьяную охоту на зайцев12.01.2019 15:14
Происшествия 12.01.2019 15:14
3999 0 Обсудить
В многоэтажках Волгограда начали гореть мусоропроводы12.01.2019 12:47
Происшествия 12.01.2019 12:47
5811 0 Обсудить
В Волгограде водитель скрылся после наезда на пенсионерку12.01.2019 09:43
Происшествия 12.01.2019 09:43
1477 0 Обсудить
В многоэтажках Дзержинского района Волгограда за день сгорело четыре лифта12.01.2019 09:33
Происшествия 12.01.2019 09:33
4324 0 Обсудить
В Волгоградской области из-за выезда на встречку пострадали два человека11.01.2019 16:38
Происшествия 11.01.2019 16:38
3694 0 Обсудить
В Волгоградской области из-за психического помутнения мать выбросила ребенка в сугроб11.01.2019 12:07
Происшествия 11.01.2019 12:07
25251 4 Обсудить
В коммуналке волгоградец убил соседа из-за дамы11.01.2019 09:20
Происшествия 11.01.2019 09:20
4592 10 Обсудить
В Волгоградской области задержали иностранца за попытку дать взятку полицейскому10.01.2019 14:50
Происшествия 10.01.2019 14:50
6309 5 Обсудить
В Волгограде «оседлавший» забор водитель угрожал полицейским пистолетом10.01.2019 11:33
Происшествия 10.01.2019 11:33
4891 9 Обсудить
В Волгоградской области мужчина ради отопления дома пошел на преступление10.01.2019 10:53
Происшествия 10.01.2019 10:53
3611 13 Обсудить
В Волгоградской области при пожаре погибла 5-летняя девочка09.01.2019 18:48
Происшествия 09.01.2019 18:48
2546 0 Обсудить
Реклама