На рокадной дороге в Волгограде недосчитались травы





Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области потребовал от строителя нулевой магистрали устранить имеющиеся дефекты на рокадной дороге. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного суда Волгоградской области, чиновники ждут от строительной компании укрепления откосов земляных сооружений многолетней травой на площади более 800 кв.м., а также обустройства газонов на площади почти 15 тыс. кв.м.

Напомним, контракт на строительство нулевой магистрали был заключен с ООО «ТрансСервис» в начале 2016 года. Стоимость объекта составляла 1,7 миллиарда рублей. Компания «ТрансСервис» также получала и другие крупные контракты, в частности, на строительство объездной дороги в Волжском. Теперь же отношения чиновников и строителей перешли в судебную плоскость. И «ТрансСервис», и комитет администрации Волгоградской области обмениваются периодически многомиллионными претензиями.



