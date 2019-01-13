Тела двух человек обнаружены в сгоревшем доме на юге Волгограда

Происшествия 13.01.2019 09:16
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13.01.2019 09:16
Тела мужчины и женщины обнаружены сегодня ночью в сгоревшем частном доме в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном МЧС, сообщение о возгорании домовладения по ул. Панчишкиной поступило в 22:52 (21:52 мск) в субботу. Саманный дом горел на площади 30 кв. метров. Пожар был ликвидирован в 23:19 (22:19 мск). Погибшие были обнаружены позднее, их личности устанавливаются. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
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