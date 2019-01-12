



Техника и рабочие городских коммунальных служб были сегодня брошены на разбор мусорных завалов, с которыми не справился регоператор. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах сотрудники муниципальных учреждений зачищали свалки во дворах многоквартирных домов и в частном секторе. По словам представителя Тракторозаводского района, они образовались еще в конце прошлого года. Техника МУП "Северное", в частности, работала на улице Салтыкова-Щедрина в Тракторозаводском районе, на улицах Хользунова и Таращанцев в Краснооктябрьском. Тракторы ковшами грузили сваленный мусор в контейнеры, спецтехника закидывала их содержимое в кузовы КАМАзов. Но не обошлось и без ручного труда.

Напомним, в начале нового года в Волгограде резко обострилась ситуация в сфере вывоза ТКО. Регоператор – ООО «Управление отходами-Волгоград» - практически провалил работу, что вызвало возмущение волгоградцев, которым теперь придется платить за эту так называемую услугу в 2-3 раза больше, чем раньше. Между тем, после победы на конкурсе у регоператора было несколько месяцев для подготовки к организации вывоза мусора в Волгоградской области, но этим временем, видимо, не сумели воспользоваться в компании, как и положительным опытом предшественников. Зато от ее представителей периодически звучали заверения в полной готовности к новой работе, а также - критические выпады в адрес тех перевозчиков, кто занимался вывозом мусором до 1 января 2019 года.













