Общество

Коммунальщики не знают, что делать с затопленными дворами Волгограда

Общество 12.01.2019 13:23
1180 0
12.01.2019 13:23


Работу УК по ликвидации последствий обрушившейся на город непогоды контролируют специализированные муниципальные службы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, управляющие компании должны обеспечить уборку дворовых территорий от снега и гололедицы, заниматься очисткой козырьков подъездов и кровель домов от наледи.
Однако дворники, которые вышли сегодня на работу, в растерянности. «Смысла никакого нет в том, что мы кидаем песок в лужи, все равно ходить невозможно – скользко, - рассказали работники одной из УК в Краснооктябрьском районе Волгограда. – На ступеньках мы лед побили, но избавить весь двор от наледи невозможно». Дворники просто советуют не выходить в настоящее время из дома, если уж только совсем без этого не обойтись. «Одна надежда на то, что погода наладится. Мы сами боимся сегодня убиться», - посетовали они. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
«Народный Дозор»: голосуем за героев
07.01.2019 21:00
49172 5
«Дорожает все!»: Рост цен на продукты ударил по карманам волгоградцев
23.12.2018 18:24
59020 53
Президент освободил от должности прокурора Москвы
29.12.2018 16:32
28706 2
Общество
12.01.2019 14:33
Общество 12.01.2019 14:33
406 Обсудить

0
Далее
Общество
12.01.2019 04:42
Общество 12.01.2019 04:42
3910 0 Обсудить

0
Далее
Общество
11.01.2019 19:48
Общество 11.01.2019 19:48
7324 8 Обсудить

0
Далее
Общество
11.01.2019 18:17
Общество 11.01.2019 18:17
6697 11 Обсудить

0
Далее
Общество
11.01.2019 18:15
Общество 11.01.2019 18:15
6536 3 Обсудить

0
Далее
Общество
11.01.2019 15:51
Общество 11.01.2019 15:51
3205 4 Обсудить

0
Далее
Общество
11.01.2019 11:26
Общество 11.01.2019 11:26
3716 7 Обсудить

0
Далее
Общество
11.01.2019 10:08
Общество 11.01.2019 10:08
15522 14 Обсудить

0
Далее
Общество
11.01.2019 09:17
Общество 11.01.2019 09:17
1906 41 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2019 16:43
Общество 10.01.2019 16:43
4054 17 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2019 14:17
Общество 10.01.2019 14:17
10990 27 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2019 13:17
Общество 10.01.2019 13:17
11726 13 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2019 12:55
Общество 10.01.2019 12:55
8035 25 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2019 12:19
Общество 10.01.2019 12:19
20009 18 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2019 11:31
Общество 10.01.2019 11:31
3425 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:33
«Ночное рандеву»: капризная зима обеспечила жаркую ночь дорожно-коммунальным службам ВолгоградаCмотреть видео
13:23
Коммунальщики не знают, что делать с затопленными дворами ВолгоградаСмотреть фотографии
12:47
В многоэтажках Волгограда начали гореть мусоропроводыСмотреть фотографии
12:31
Военные медики за год провели в Волгоградской области 4400 операцийСмотреть фотографии
10:32
«Темное дело»: от освещения набережной пострадал бюджет ВолгоградаСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде водитель скрылся после наезда на пенсионеркуСмотреть фотографии
09:33
В многоэтажках Дзержинского района Волгограда за день сгорело четыре лифтаСмотреть фотографии
04:42
Мусорному регоператору Волгоградской области не хватает контейнеров и техникиСмотреть фотографии
03:39
В Волгоградской области предпринимателям сообщили, кому жаловаться на ущемление их правСмотреть фотографии
20:22
«Высота 102» ТВ: В Волгограде никак не расселят аварийный послевоенный дом Cмотреть видео
19:48
В Волгограде лучшим сотрудникам прокуратуры вручили награды в честь профессионального праздникаСмотреть фотографии
18:17
Волгоград обледенеет из-за природных катаклизмовСмотреть фотографии
18:15
«Падают потолки и проваливаются полы»: жильцы 70-летнего дома в Волгограде боятся не дожить до расселения Смотреть фотографии
16:38
В Волгоградской области из-за выезда на встречку пострадали два человекаСмотреть фотографии
15:51
В Волгограде лишили лицензии УК-"пустышку"Смотреть фотографии
15:13
Волгоградские производители не собираются продавать «девятки» яицСмотреть фотографии
14:44
Волгоградская область не вошла в число регионов, где тариф ОСАГО оставят без изменений или понизятСмотреть фотографии
12:07
В Волгоградской области из-за психического помутнения мать выбросила ребенка в сугроб Смотреть фотографии
11:26
В Волгограде утвердили безопасные места для крещенских купанийСмотреть фотографии
10:08
На Волгоград надвигается сильный снегопадСмотреть фотографии
09:20
В коммуналке волгоградец убил соседа из-за дамыСмотреть фотографии
09:17
Жителей Волгограда попросили одобрить смену названия остановки «Дом техники»
08:25
Коммунист-депутат Госдумы разбушевался и "объявил войну" главному единоросу Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102»ТВ: Регоператор устроил в Волгограде мусорный хаос Cмотреть видео
17:45
Мэрия Волгограда продлила набор претендентов в кадровый резервСмотреть фотографии
16:43
Депутаты Волгоградской облдумы заказали посуду ко Дню ПобедыСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде возбуждено уголовное дело за подделку протокола общего собрания жильцовСмотреть фотографии
14:50
В Волгоградской области задержали иностранца за попытку дать взятку полицейскомуСмотреть фотографии
14:17
«Дед Мороз грязь и мусор нам принес»: волгоградцы «хвастаются» размерами дворовых свалокСмотреть фотографии
13:38
Облсуд остался непреклонен в вопросе ликвидации стихийных свалок на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 