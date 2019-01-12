Коммунальщики не знают, что делать с затопленными дворами Волгограда





Работу УК по ликвидации последствий обрушившейся на город непогоды контролируют специализированные муниципальные службы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, управляющие компании должны обеспечить уборку дворовых территорий от снега и гололедицы, заниматься очисткой козырьков подъездов и кровель домов от наледи.

Однако дворники, которые вышли сегодня на работу, в растерянности. «Смысла никакого нет в том, что мы кидаем песок в лужи, все равно ходить невозможно – скользко, - рассказали работники одной из УК в Краснооктябрьском районе Волгограда. – На ступеньках мы лед побили, но избавить весь двор от наледи невозможно». Дворники просто советуют не выходить в настоящее время из дома, если уж только совсем без этого не обойтись. «Одна надежда на то, что погода наладится. Мы сами боимся сегодня убиться», - посетовали они.



