В Волгограде водитель скрылся после наезда на пенсионерку

77-летняя женщина с травмой головы в результате ДТП самостоятельно обратилась в больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, пенсионерку сбила машина «Киа Сид» на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Туркменская в Советском районе Волгограда. 45-летний водитель с места аварии скрылся. Но по горячим следам был найден сотрудниками городского ГАИ. В отношении нарушителя составлены административные материалы.
Происшествия 12.01.2019 09:43
488 0
12.01.2019 09:43
77-летняя женщина с травмой головы в результате ДТП самостоятельно обратилась в больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, пенсионерку сбила машина «Киа Сид» на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Туркменская в Советском районе Волгограда. 45-летний водитель с места аварии скрылся. Но по горячим следам был найден сотрудниками городского ГАИ. В отношении нарушителя составлены административные материалы.
77-летняя женщина с травмой головы в результате ДТП самостоятельно обратилась в больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, пенсионерку сбила машина «Киа Сид» на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Туркменская в Советском районе Волгограда. 45-летний водитель с места аварии скрылся. Но по горячим следам был найден сотрудниками городского ГАИ. В отношении нарушителя составлены административные материалы.
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