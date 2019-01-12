Происшествия

В Волгограде водитель скрылся после наезда на пенсионерку

Происшествия 12.01.2019 09:43
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12.01.2019 09:43


77-летняя женщина с травмой головы в результате ДТП самостоятельно обратилась в больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, пенсионерку сбила машина «Киа Сид» на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Туркменская в Советском районе Волгограда.  45-летний водитель с места аварии скрылся. Но по горячим следам был найден сотрудниками городского ГАИ. В отношении нарушителя составлены административные материалы. 

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