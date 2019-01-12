



Для представителей малого и среднего бизнеса Волгоградской области открыты «телефоны доверия». О своих проблемах, интересующих вопросах и предложениях по улучшению инвестиционного климата предприниматели могут пожаловаться бизнес-омбудсмену и в торгово-промышленную палату. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в комитете экономической политики и развития региона.

Получить консультацию по защите своих прав и интересов предприниматели могут, обратившись на «горячую линию» уполномоченного по защите прав предпринимателей Волгоградской области: 8(8442) 35-24-66. Время работы: понедельник-пятница, 8.30-17.30.

Проконсультироваться по любым вопросам ведения бизнеса, можно позвонив на «горячую линию», действующую на базе Волгоградской Торгово-промышленной палаты: 8-800-700-13-63. Время работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00.



