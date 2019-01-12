



Регоператор Волгоградской области в сфере обращения с ТКО заказал еще одну партию контейнеров. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, извещение о проведении закупки было размещено накануне. ООО «Управление отходами-Волгоград» приобретает 648 штук пластиковых контейнеров зеленого цвета с фирменной символикой за 6,7 миллиона рублей. В конце прошлого года регоператором были закуплены 1627 контейнеров за 20,3 миллиона рублей.

Напомним, начало нового года ознаменовалось мусорным коллапсом в Волгограде. В некоторых дворах свалки достигли невероятных размеров. Мусорные контейнеры регоператор заменил далеко не везде: где-то стояли старые ржавые баки, а где-то их не было вовсе, в результате чего горожане вынуждены были бросать пакеты с отходами на снег.



