Общество

В Волгограде лишили лицензии УК-"пустышку"

Общество 11.01.2019 15:51
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11.01.2019 15:51


Управляющая компания "Комлайн" лишена лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", принял арбитражный суд Волгоградской области по иску инспекции государственного жилищного надзора.
Судом установлено, что ООО "Комлайн" с момента получения лицензии, а это произошло 17 августа 2017 года, деятельности по управлению многоквартирными домами не осуществляло, многоквартирных домов в управлении не имело. 
Как ранее сообщало информагентство, так как срок отсутствия в реестре лицензий сведений об осуществлении ООО "Комлайн" управления многоквартирными домами составил 12 месяцев, на этом основании лицензионной комиссией Волгоградской области в сентябре прошлого года было принято решение об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии, предоставленной ООО "Комлайн".
Пока решение в силу не вступило, так как у ООО "Комлайн" есть право обжаловать его в апелляционной инстанции. 

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