Общество

Волгоград обледенеет из-за природных катаклизмов

Общество 11.01.2019 18:17
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11.01.2019 18:17


Капризы погоды придется пережить волгоградцам в ближайшие дни. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации города, согласно информации Волгоградского ЦГМС в пятницу в Волгограде начался снегопад, а вечером и ночью на смену придет мокрый снег. При этом возможно появление гололедно-изморозевых явлений, налипание снега на дорожное полотно и гололедица.
В Волгограде в течение ночных и утренних часов будет наблюдаться значительный перепад температур до положительных отметок. Атмосферные процессы в районе областного центра будут быстро сменять друг друга на протяжении ближайших дней – уже днем в субботу ожидается понижение температуры воздуха до отрицательных температур.
Уже сейчас все дорожно-коммунальные службы приведены в полную готовность. В настоящее время спецтехника ведет обработку противогололедными реагентами улично-дорожной сети, организовано круглосуточное дежурство резервных звеньев, с водителями дорожно-коммунальных машин проведены дополнительные инструктажи.
Сейчас специализированная техника муниципальных предприятий проводит превентивную обработку улично-дорожной сети Волгограда от образования гололедицы. На улицах работает до 80 единиц спецтехники, в том числе 40 комбинированных дорожных машин и порядка 90 рабочих ручного труда. К 18 часам группировка техники будет усилена, на уборку дорог выйдут дополнительные звенья комбинированных дорожных машин, обработка дорожного полотна и тротуаров продолжится. Основное внимание при этом будет уделяться спускам, подъемам, а также перекресткам. Вместе с тем продолжится вывоз снежных масс и уборка снежных валов, сформированных в процессе уборки.
Дорожно-коммунальные службы обращаются к волгоградским водителям с просьбой не бросать личные автомобили на обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники, а также по возможности избегать резкого и беспорядочного маневрирования на автодорогах. 

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