На сайте администрации Волгограда стартовало открытое голосование по вопросу переименования остановки «Дом техники» в «Центр «Мои документы». Принять участие в опросе могут все желающие волгоградцы, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. Голосование продлится до 18 января. Результаты объявят 21 января.

«Дом техники» существовал в здании по адресу ул. Комсомольская, 10 свыше 20 лет, в 90-е годы организация была закрыта. С 2013 года здесь располагается филиал по работе с заявителями Центрального района МФЦ. Инициатива смены названия остановочного пункта поступила от руководства центра «Мои документы».







