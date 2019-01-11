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Общество 11.01.2019 09:17
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11.01.2019 09:17
На сайте администрации Волгограда стартовало открытое голосование по вопросу переименования остановки «Дом техники» в «Центр «Мои документы». Принять участие в опросе могут все желающие волгоградцы, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. Голосование продлится до 18 января. Результаты объявят 21 января.
«Дом техники» существовал в здании по адресу ул. Комсомольская, 10 свыше 20 лет, в 90-е годы организация была закрыта. С 2013 года здесь располагается филиал по работе с заявителями Центрального района МФЦ. Инициатива смены названия остановочного пункта поступила от руководства центра «Мои документы».
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