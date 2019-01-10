В Волгограде возбуждено уголовное дело за подделку протокола общего собрания жильцов

Расследования 10.01.2019 15:56
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10.01.2019 15:56
Возбуждено уголовное дело по факту подделки и использования заведомо подложного протокола общего собрания собственников многоквартирного дома в Дзержинском районе Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Уголовное дело возбуждено отделом полиции на основании материалов проверки районной прокуратуры. Как следует из материалов, в июне 2017 года между Унитарной некоммерческой организацией "Региональный фонд капремонта" и строительной организацией был заключен договор на выполнение до конца 2017 года работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения и водоотведения в доме №17 по ул.Московской в Дзержинском районе.
Вместе с тем, подрядная организация в установленный срок работы не выполнила.
По информации подрядчика 4 мая 2018 года якобы было проведено общее собрание собственников помещений многоквартирного дома по вопросу переноса сроков проведения капитального ремонта инженерных коммуникаций с 2018 года на 2023 год.
Протокол общего собрания был представлен подрядной организацией в УНО "Региональный фонд капремонта", после чего срок выполнения ремонтных работ аварийных коммуникаций был перенесен на 2023 год.
Однако, как выяснилось в ходе прокурорской проверки, общее собрание собственников жилых помещений по вопросу переноса сроков капитального ремонта не проводилось, бюллетени для голосования граждане не подписывали.
В настоящее время прокуратурой Дзержинского района также инициирован вопрос о переносе сроков капитального ремонта аварийных коммуникаций на 2019 год.
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