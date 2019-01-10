Губернатор назвал ответственных за реализацию нацпроектов в Волгоградской области

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Общество 10.01.2019 12:55
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10.01.2019 12:55
Постановление о создании общественного совета по реализации приоритетных проектов развития области подписал губернатор Волгоградской области. Об этом заявил сегодня Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». Возглавил общественный совет сам Андрей Бочаров. В состав совета вошли вице-губернаторы, руководители ведомств администрации области, глава Волгограда Виталий Лихачев, Александр Сиваков как руководитель корпорации развития Волгоградской области, председатель Общественной палаты региона Татьяна Гензе и другие. Цель работы совета - координация действий органов исполнительной власти по реализации национальных проектов в рамках указов президента.
Сегодня названы и кураторы региональных проектов. Так, за демографию и образование отвечает заместитель губернатора Зина Мержоева; здравоохранение, производительность труда, занятость, малый и средний бизнес и другие направления курирует еще один заместитель губернатора Владимир Шкарин. За экологические региональные проекты отвечает заместитель губернатора - председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области Василий Иванов. А недавно назначенный заместителем губернатора Валерий Бахин должен будет погрузиться в вопросы цифровой экономики.
Всего на реализацию национальных проектов в Волгоградской области до 2024 года требуется 158 миллиардов рублей. Планируется, что 92 миллиарда будет потрачено из консолидированного бюджета региона, остальные средства поступят из внебюджетных источников.
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