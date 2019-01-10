Губернатор назвал ответственных за реализацию нацпроектов в Волгоградской области

Всего на реализацию национальных проектов в Волгоградской области до 2024 года требуется 158 миллиардов рублей. Планируется, что 92 миллиарда будет потрачено из консолидированного бюджета региона, остальные средства поступят из внебюджетных источников.





Сегодня названы и кураторы региональных проектов. Так, за демографию и образование отвечает заместитель губернатора Зина Мержоева; здравоохранение, производительность труда, занятость, малый и средний бизнес и другие направления курирует еще один заместитель губернатора Владимир Шкарин. За экологические региональные проекты отвечает заместитель губернатора - председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области Василий Иванов. А недавно назначенный заместителем губернатора Валерий Бахин должен будет погрузиться в вопросы цифровой экономики.