Общество
Главное

Губернатор назвал ответственных за реализацию нацпроектов в Волгоградской области

Общество 10.01.2019 12:55
88 0
10.01.2019 12:55

Постановление о создании общественного совета по реализации приоритетных проектов развития области подписал губернатор Волгоградской области. Об этом заявил сегодня Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». Возглавил общественный совет сам Андрей Бочаров. В состав совета вошли вице-губернаторы, руководители ведомств администрации области, глава Волгограда Виталий Лихачев, Александр Сиваков как руководитель  корпорации развития Волгоградской области, председатель Общественной палаты региона Татьяна Гензе и другие. Цель работы совета  - координация действий органов исполнительной власти по реализации национальных проектов в рамках указов президента. 
Сегодня названы и кураторы  региональных проектов. Так, за демографию и образование  отвечает  заместитель губернатора Зина Мержоева;  здравоохранение, производительность труда, занятость, малый и средний бизнес и другие направления курирует еще один заместитель губернатора Владимир  Шкарин. За экологические региональные проекты  отвечает  заместитель губернатора - председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области  Василий Иванов. А недавно назначенный заместителем губернатора Валерий Бахин должен будет погрузиться в вопросы цифровой  экономики. 
Всего на реализацию  национальных проектов в Волгоградской области до 2024 года требуется 158 миллиардов рублей. Планируется, что 92 миллиарда будет потрачено из консолидированного  бюджета региона,  остальные средства поступят из внебюджетных источников.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома и офиса (8442) 27-06-74

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
«Народный Дозор»: голосуем за героев
07.01.2019 21:00
49005 5
«Дорожает все!»: Рост цен на продукты ударил по карманам волгоградцев
23.12.2018 18:24
58700 53
Президент освободил от должности прокурора Москвы
29.12.2018 16:32
28470 2
Общество
10.01.2019 13:17
Общество 10.01.2019 13:17
144 3 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2019 12:19
Общество 10.01.2019 12:19
8837 5 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2019 11:31
Общество 10.01.2019 11:31
2245 4 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2019 10:24
Общество 10.01.2019 10:24
4969 7 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2019 05:42
Общество 10.01.2019 05:42
6426 14 Обсудить

0
Далее
Общество
09.01.2019 17:20
Общество 09.01.2019 17:20
26338 33 Обсудить

0
Далее
Общество
09.01.2019 17:00
Общество 09.01.2019 17:00
7249 33 Обсудить

0
Далее
Общество
09.01.2019 16:50
Общество 09.01.2019 16:50
6220 8 Обсудить

0
Далее
Общество
09.01.2019 16:46
Общество 09.01.2019 16:46
5651 3 Обсудить

0
Далее
Общество
09.01.2019 14:57
Общество 09.01.2019 14:57
7205 8 Обсудить

0
Далее
Общество
09.01.2019 13:32
Общество 09.01.2019 13:32
779 2 Обсудить

0
Далее
Общество
09.01.2019 10:21
Общество 09.01.2019 10:21
2173 7 Обсудить

0
Далее
Общество
08.01.2019 11:20
Общество 08.01.2019 11:20
10798 0 Обсудить

0
Далее
Общество
08.01.2019 10:32
Общество 08.01.2019 10:32
2795 0 Обсудить

0
Далее
Общество
08.01.2019 04:38
Общество 08.01.2019 04:38
27253 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:17
Ожидается большой снегопад: В Волгоградской области сойдутся циклон и антициклон
12:19
"Бери побольше - кидай повыше": жители Жирновска Волгоградской области не заметили мусорного "ноу-хау" Смотреть фотографииCмотреть видео
11:33
В Волгограде «оседлавший» забор водитель угрожал полицейским пистолетомСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде через суд разыскивают руководителя УК-«фантома»Смотреть фотографии
10:53
В Волгоградской области мужчина ради отопления дома пошел на преступлениеСмотреть фотографии
10:42
Иностранец осужден в Волгограде за обман ростовских пенсионеровСмотреть фотографии
10:24
«На огурчики потянуло»: какие продукты подорожали больше всего в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:42
Новый асфальт на Кубинской испортили грузовики по пути на стройку "Волгоград Арены"Смотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: Регоператор сферы ТКО позорно провалил старт мусорной реформы в Волгограде Cмотреть видео
18:48
В Волгоградской области при пожаре погибла 5-летняя девочка
18:06
Волгоградский бизнесмен оплатил более 5 млн налогов и избежал тюрьмыСмотреть фотографии
17:20
В Волгограде в новогодние праздники выросли цены на бензинСмотреть фотографии
17:00
«Хрю-хрю»: жители утонувших в мусоре дворов в Волгограде разыскивают регоператора Смотреть фотографии
16:50
Метровые сосульки угрожают свалиться на головы жильцов дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:46
На главной площади Волгограда под бой курантов съели 80 килограммов мандариновСмотреть фотографии
16:35
В Волгограде осудили юношу за жестокое убийство своей прабабушкиСмотреть фотографии
15:52
В Советском районе Волгограда вандалы расчленили снеговикаСмотреть фотографии
14:57
За парковки авто чиновников Волгоградской области в Москве заплатит бюджетСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде мошенники несколько раз перепродали квартиру погибшей пенсионеркиСмотреть фотографии
14:08
Суд в Волгограде признал бездействие районной администрации в ликвидации свалокСмотреть фотографии
10:21
В Волгоградской области речпорт приостановил отгрузку зернаСмотреть фотографии
05:43
Пенсионер-инвалид и его 4-летняя внучка погибли на пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:33
Жителя Волгоградской области за укус полицейского отправили в колонию строгого режимаСмотреть фотографии
19:25
Волгоградец украл из магазина 210 упаковок жвачки и попал за решеткуСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде при столкновении легковушки с троллейбусом пострадал мужчинаСмотреть фотографии
15:11
В Волгоградской области машина влетела в лошадь, двое человек пострадалиСмотреть фотографии
13:47
Уличная пьянка в Волжском переросла в убийствоСмотреть фотографии
12:23
Волгоградский меткомбинат «Красный Октябрь» набирает оборонных заказовСмотреть фотографии
12:21
В Волгоградской области мужчина убил молотком своего товарища во время застольяСмотреть фотографии
11:20
Самая длинная бабочка в мире родилась на выставке в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 