В Волгоградской области мужчина ради отопления дома пошел на преступление

Происшествия 10.01.2019 10:53
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10.01.2019 10:53
Полиция задержала в Михайловке 38-летнего местного жителя по подозрению в незаконной рубке дубов в лесничестве. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, два спила на месте произрастания деревьев были обнаружены лесниками и полицейскими в 700 метрах от хутора Катасонов в ходе рейдовых мероприятий. Предварительный ущерб лесам составил более 54 тысячи рублей. Личность подозреваемого была установлена. Им оказался безработный местный житель, который сознался в содеянном. Мужчина сообщил, что спилил деревья для отопления домовладения и строительных нужд. Возбуждено уголовное дело, за содеянное ему грозит до 2 лет лишения свободы.
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