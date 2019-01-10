В Волгограде через суд разыскивают руководителя УК-«фантома»





Печально знаменитая УК «Комплекс» вновь стала объектом судебного разбирательства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного суда, управление «Жилищная инспекция Волгограда» обратилось в суд с требованием к управляющей компании обеспечить доступ к общедомовому имуществу дома №1 по ул. Скосырева, а также обеспечить явку руководителя компании.









Напомним, о проблемах этого дома ИА «Высота 102» неоднократно сообщало в своих публикациях. В частности, УК «Комплекс», которая обслуживает это жилое здание, не занималось вывозом мусора, в результате чего около дома практически постоянно скапливались горы бытовых отходов. Но самой серьезной проблемой для жителей был залитый фекалиями подвал. Несколько месяцев источали «аромат» мешки с канализационными отходами, которые выгребли из подвала. Однако управляющую компанию «Комплекс» эти проблемы не волновали. А связаться с руководством УК оказалось делом бесполезным – юридический адрес «Комплекса» находится в промзоне, а возмущенных жильцов здесь всегда встречала закрытая дверь.









Сейчас в отношении УК «Комплекс» введена процедура банкротства из-за долгов перед ресурсоснабжающими организациями. Тем не менее, несмотря на многочисленные претензии жителей к данной УК, серьезные штрафы, в госжилинспекции Волгоградской области так и не предприняли шагов по лишению «Комплекса» лицензии на управление многоквартирными домами в Волжском и в Волгограде.



