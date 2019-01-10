



В Волгоградстате назвали ряд продуктов, цены на которые увеличивались больше остальных, начиная с предновогодних дней. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на еженедельный мониторинг, так, по данным на 9 января (по сравнению с 26 декабря 2018 года) «чемпионом» в группе продуктов по росту стоимости смело можно назвать свежий огурец. Килограмм этих овощей за указанный период увеличился в цене на 28,28% - цена составляет 158,95 рублей. На втором месте по данному показателю – свежие помидоры – подорожали на 17,32% - теперь килограмм этих овощей стоит 132,49 рублей. В среднем на 7% поднялись цены за этот период на лук и морковь (22,10 рублей и 24,89 рублей за килограмм соответственно). Подорожание не обошло и водку – 2,1% (498,82 рубля за литр), яблоки – 3,54% (68,22 рубля за килограмм). Продолжился рост цен и на яйца – 4,35% (71,70 рублей за десяток).