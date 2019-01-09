Аналитика

«Высота 102»ТВ: Регоператор сферы ТКО позорно провалил старт мусорной реформы в Волгограде

Аналитика 09.01.2019 20:01
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09.01.2019 20:01



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: позорный старт «мусорной» реформы, метровые сосульки, покушение на снеговика, приближение метели и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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