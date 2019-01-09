Общество

На главной площади Волгограда под бой курантов съели 80 килограммов мандаринов

Общество 09.01.2019 16:46
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09.01.2019 16:46


В новогоднюю ночь на площади Павших борцов гостям праздника бесплатно раздали более 80 килограммов мандаринов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, витаминные презенты горожанам подготовили организаторы развлекательной программы. С 23.00 и до 03.00 на площади народ развлекали Дед Мороз, Снегурочка, золотой поросенок и другие аниматоры.
В первые дни 2019 года в центре города также было многолюдно – после основательного застолья волгоградцы были не прочь подышать свежим воздухом и развлечься. Так, повышенный интерес публики вызвал впервые проведенный в областном центре открытый конкурс караоке. 5 января на площади Павших борцов участие в песенном состязании приняли около 70 человек. Несколько песен конкурсанты спели хором со зрителями – а это несколько тысяч человек.
Потрудились на славу в новогодние каникулы и профессиональные исполнители из Волгоградского музыкального театра. Традиционно в первые дни нового года артисты дарят праздничный концерт на открытых площадках города. В этом году он состоялся на главной площади Волгограда. Для самых маленьких за минувшие каникулы музыкальный театр 38 раз показал представление «Новые приключения Красной Шапочки». Каждый спектакль сопровождался хороводом у елки в праздничном фойе театра. 29 и 30 декабря состоялась премьера праздничного концерта «Карнавальная ночь», а в первые дни января зрители смогли увидеть вечерние спектакли в разных жанрах. Всего театр за предпраздничные и праздничные дни посетило более 20 тысяч человек.

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