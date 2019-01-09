Происшествия
Парк «Лесогород» за несколько дней до Нового года.

В Советском районе Волгограда вандалы расчленили фигуру снеговика

Происшествия 09.01.2019 15:52
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09.01.2019 15:52


О третьем за новогодние каникулы случае вандализма в Советском районе Волгограда стало известно сегодня. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в ночь с 7 на 8 января в парке «Лесогород», расположенном в жилом массиве Тулака, неизвестные пытались утащить светящуюся фигуру снеговика. На утро после набега городских дикарей местные жители обнаружили, что скульптура разобрана на три части. Реализовать свой дерзкий план у воришек запала или сил не хватило. Сотрудники МБУ «ЖКХ Советского района» пытаются привести «потерпевшего» в чувства – возможно, к Старому Новому году светодиодная скульптура вернется на свое место. 

Двух новогодних фигур за минувшие праздничные дни лишился еще один парк Советского района, который впервые за многие годы реконструировали в 2018 году. В зеленой зоне возле районного комплекса культуры и отдыха в ночь с первого на второе января пропал сияющий огнями снеговичок, а спустя несколько дней кому-то приглянулся и новогодний шар, установленный неподалеку. По всей видимости, воришек накрыл синдром Стендаля – такой сказочной атмосферы возле ДК имени Петрова в предыдущие новогодние праздники не было. 
По всем трем фактам кражи МБУ ЖКХ Советского района направлены заявления в полицию. Если вам что-то известно о местонахождении пропавших символов нового года, сообщайте в «02».
Снеговик, исчезнувший с площади возле ДК Петрова, «объявлен в розыск».
9января15:52
Снеговик, исчезнувший с площади возле ДК Петрова, «объявлен в розыск».
Напомним, в новогоднюю ночь отличился и Краснооктябрьский район Волгограда, где исчез главный символ праздника. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как двое неизвестных похитили украшенную елку, установленную на улице Богунской возле лицея №2. Пропажу школьный завхоз обнаружил утром на следующий день и сразу же обратился  в полицию.

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