В Волгограде в новогодние праздники выросли цены на бензин





Волгоградцы озадачены новыми ценниками на топливо. Как сообщает ИА «Высота 102», на некоторых заправках бензин марки АИ-92 в первые дни нового года подорожал почти на рубль! Автолюбители выражают обеспокоенность, что процесс повышения цен на топливо только набирает силу.









Например, водитель маршрутки №88 признался, что «полдня работает на заправку». Из-за подорожания цен на бензин повысились и цены на проезд в поселок Максима Горького. Если раньше он стоил 23 рубля, то теперь – 28 рублей.









А молодой мужчина рассказал, что рост стоимости топлива заставил его пересесть с внедорожника на «Шевроле Спарк». «Приходится экономить, а куда деваться?» - заявил он.









Впрочем, далеко не у всех волгоградцев есть возможность поменять автомобили на более экономичные. «Дорожает все, чего удивляться», - грустно констатировали автолюбители.

Между тем, по данным Волгоградстата, на сегодняшний день цены на топливо в регионе выросли в среднем лишь на 1% к предыдущей регистрации. Так, средняя цена на дизтопливо составляет 45,78 рубля за литр (101,02%), на бензин марки АИ-92 – 41,92 рубля (101,01%), на бензин марки АИ-95 – 45,53 рубля (101,02%), на бензин марки АИ-98 – 50,92 рубля (100,83%).