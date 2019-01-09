За парковки авто чиновников Волгоградской области в Москве заплатит бюджет





Триста тысяч рублей – в такую сумму обойдется парковка автомобилей чиновников Волгоградской области в аэропорту Шереметьево. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком этой услуги выступило представительство Волгоградской области в Москве. В обозначенную сумму обойдется пользование многоуровневым паркингом и открытыми парковками на территории терминалов «В» и «D» международного аэропорта Шереметьево до 30 июня этого года.

Как следует их техзадания, услуги будут предоставляться по четырем парковочным картам многоразового использования. Каждая карта должна программироваться на 3 автомобиля заказчика и обеспечивать проезд на первую линию двух терминалов. Услуги представительству Волгоградской области в Москве будет оказывать ООО «Шереметьево Паркинг».

Фото сайта международного аэропорта Шереметьево.