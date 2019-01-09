Экология

Суд в Волгограде признал бездействие районной администрации в ликвидации свалок

Экология 09.01.2019 14:08
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09.01.2019 14:08


Незаконным признано бездействие администрации Тракторозаводского района, выразившееся в неприятии мер, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок на севере Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, представители администрации пытались оспорить решение районного суда, но апелляционная инстанция оставила его в силе. 
С административным иском в суд обратился прокурор Тракторозаводского района. Он указал на то, что в ходе проверки исполнения требований законодательства об охране окружающей среды, о пожарной безопасности и об отходах производства и потребления, в деятельности администрации Тракторозаводского района Волгограда были установлены нарушения. Выявлено, что районные власти не приняли достаточных мер по организации работ по уборке и благоустройству территории района, вследствие чего образовались свалки горючих отходов. В материалах дела указаны семь таких мест. Свалки расположены в 300 метрах от ул.Зенитчиков, в 100 метрах от базы по ул.Г.Тулы, в 500 метрах по направлению к третьей Продольной магистрали от ул.Александрова, в 500 метрах по направлению к третьей Продольной магистрали от ул.Костюченко, 2, в 500 метрах от третьей Продольной магистрали в овраге, в 500 метрах от дома №39 по ул.Бетховена в поселке Забазный по направлению к ул. Шурухина вдоль железнодорожного плотна, а также напротив дома №55 по ул.Прокофьева в районе опор электросетей. Площадь этих свалок составляет от 150 до 900 кв.метров.
Администрация района в течение двух месяцев со дня вступления настоящего решения суда в законную силу должна организовать проведение ликвидации указанных мест несанкционированного размещения отходов.

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