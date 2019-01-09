Прошлогодние дожди забили глиной подвал дома в Волгограде

Общество 09.01.2019 13:32
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09.01.2019 13:32
В Волгограде УК «Южная Управляющая Компания» оштрафована мировым судьей на 125 тысяч рублей за отвратительное состояние подвалов домов №2а по ул. Саушинская и №195 по ул. Лазоревая в Красноармейском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госжилнадзора Волгоградской области, в подвалах этих домов инспекторы обнаружили строительный и бытовой мусор. Кроме того, они оказались подтопленными. А в подвале дома №195 по ул. Лазоревая обнаружились залежи глины - их намыло дождями.
Непринятие «Южной Управляющей Компанией» незамедлительных и эффективных мер по обеспечению чистоты и сухости подвальных помещений в многоквартирных домах указывало на неисполнение обязательств по договорам управления об обеспечении надлежащего содержания общего имущества в доме, сделали вывод в инспекции. Аргументы госжилнадзора нашли подтверждение и в суде.
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