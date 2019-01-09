Расследования

Жителя Волгоградской области осудили за попытку заживо сжечь свою знакомую

Расследования 09.01.2019 12:22
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09.01.2019 12:22


8 лет в колонии строгого режима за попытку убийства проведет 59-летний ранее судимый житель Урюпинского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного суда, осужденный пытался сжечь свою знакомую в собственном доме.
Согласно материалам уголовного дела, мужчина хотел «стрельнуть» сигарету у своей знакомой, но она отказала. Именно это и стало мотивом преступления.
Ночью он залез в дом женщины и заблокировал дверь вилами. Потом залез на крышу и спичками поджог кровлю. Пострадавшая, увидев дым, не растерялась и сама потушила пожар.
Осужденный свою вину не признал, даже подал на апелляцию. Но волгоградский областной суд, еще раз изучив материалы уголовного дела, оставил приговор в силе.

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