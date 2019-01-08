В Волгограде при столкновении легковушки с троллейбусом пострадал мужчина

Происшествия 08.01.2019 16:53
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08.01.2019 16:53
Сегодня в 16.10 на улице Рабоче-Крестьянской отечественная легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в троллейбус №15А. Как сообщает ИА «Высота 102 прибывшая на место бригада медиков оказала помощь пострадавшему водителю «ВАЗ». ДТП произошло в районе ТЮЗа. Автомобиль получил серьезные повреждения – практически полностью смята его передняя часть. Движение электротранспорта уж восстановлено.
Примерно в этом же месте 7 декабря 2018 года летевший "Mercedes" сбил школьника на пешеходном переходе. После этого происшествия власти заявили о намерении установить на данном отрезке магистрали камеры видеофиксации и ограничить скорость движения транспорта до 40 километров в час. Соответствующие дорожные знаки уже установлены и начнут действовать с завтрашнего дня.
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