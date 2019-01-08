В Волгоградской области мужчина убил молотком своего товарища во время застолья



Тело 68-летнего мужчины было обнаружено в Камышинском районе: в квартире, где проживал погибший. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по региону, у мужчины была разбита голова, предположительно тупым предметом.

По горячим следам был задержан мужчина, который стразу же сознался в содеянном. По предварительной информации, мужчины распивали алкоголь, но застолье переросло в ссору. И подозреваемый несколько раз ударил хозяина квартиры молотком. Орудие убийство также найдено.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Возбужденно уголовное дело по статье «Убийство».



