В Волгоградской области мужчина убил молотком своего товарища во время застолья

Тело 68-летнего мужчины было обнаружено в Камышинском районе: в квартире, где проживал погибший. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по региону, у мужчины была разбита голова, предположительно тупым предметом.
Происшествия 08.01.2019 12:21
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08.01.2019 12:21
Тело 68-летнего мужчины было обнаружено в Камышинском районе: в квартире, где проживал погибший. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по региону, у мужчины была разбита голова, предположительно тупым предметом.
Тело 68-летнего мужчины было обнаружено в Камышинском районе: в квартире, где проживал погибший. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по региону, у мужчины была разбита голова, предположительно тупым предметом.
По горячим следам был задержан мужчина, который стразу же сознался в содеянном. По предварительной информации, мужчины распивали алкоголь, но застолье переросло в ссору. И подозреваемый несколько раз ударил хозяина квартиры молотком. Орудие убийство также найдено.
Сейчас подозреваемый находится под стражей. Возбужденно уголовное дело по статье «Убийство».
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