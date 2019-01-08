Общество

Самая длинная бабочка в мире родилась на выставке в Волгограде

Общество 08.01.2019 11:20
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08.01.2019 11:20


Обитающая только на африканском континенте бабочка Сатурния комета появилась на свет в Волгограде на передвижной выставке. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, рождение бабочки из куколки произошло в канун Рождества в Доме офицеров, где и открылась выставка тропических бабочек.
Сатурнию комету называют еще Мадагаскарской кометой, так как она родом именно с острова Мадагаскар. Эта удивительная крылатая красавица возглавляет рейтинг самых длинных бабочек в мире. Природа украсила Сатурнию комету раздвоенным хвостом, достигающим в длину 14-16 см. 

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