Самая длинная бабочка в мире родилась на выставке в Волгограде





Обитающая только на африканском континенте бабочка Сатурния комета появилась на свет в Волгограде на передвижной выставке. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, рождение бабочки из куколки произошло в канун Рождества в Доме офицеров, где и открылась выставка тропических бабочек.

Сатурнию комету называют еще Мадагаскарской кометой, так как она родом именно с острова Мадагаскар. Эта удивительная крылатая красавица возглавляет рейтинг самых длинных бабочек в мире. Природа украсила Сатурнию комету раздвоенным хвостом, достигающим в длину 14-16 см.



