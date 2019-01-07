



Несмотря на разницу температур воздуха в Волгограде и в стране восходящего солнца, сегодня японские мотивы и напевы «поселились» на площади Павших борцов города-героя. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, горожанам предлагают встретить Новый год в японском стиле.

Горожанам предлагают совершить увлекательное «путешествие» в традициях национальных культур – сегодня гости праздника окунутся в атмосферу Японии и Голландии. В трехчасовой программе: театрализованные постановки, танцевальные и музыкальные выступления, игры, шуточные лотереи и многое другое. Согреться теплым чаем и вкусно поесть жители и гости города смогут тут же на зимней гастрономической ярмарке, которая работает ежедневно на протяжении всех каникул.

В 18.00 начнется молодежная дискотека с традиционными рождественскими играми и современными танцами - это мероприятие пройдет дополнительно, поскольку за дни каникул дискотека пользовалась особенной популярностью среди горожан. Приглашенные ведущие радио «Новая Волна» помогут создать праздничную атмосферу на площади для всех участников и согреться – ведь сегодня в Волгограде около минус 10. А в Японии – столько же, но только со знаком плюс.



