Волгоградцы в Казанском кафедральном соборе отметили Рождество с двумя митрополитами (ФОТОРЕПОРТАЖ)





В храмы Волгограда накануне пришли десятки тысяч волгоградцев на Рождественскую Божественную литургию. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», церкви были взяты под усиленную охрану – около храмов дежурили сотрудники полиции, ГИБДД, а также казаки. Прихожанам приходилось проходить через рамки металлодетекторов, чтобы попасть внутрь.









Особенно много было верующих в Казанском кафедральном соборе, где Рождественскую Божественную литургию совершили митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор в сослужении митрополита Германа и духовенства Волгоградской епархии. Действо началось ровно в полночь при полностью заполненном зале – сюда пришли люди разных возрастов и разного положения, которые, несмотря на тесноту, не двинулись с места до окончания службы.



























































