Три легковые машины столкнулись на улице Комсомольской – в самом центре Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, виновником аварии стал 33-летний водитель «Део Нексиа», который проехал на красный сигнал светофора. Машина врезалась в «ВАЗ 2112», а та по инерции ударилась в другую легковушку – «Рено Логан». При этом «Рено» не двигалась, а мирно стояла на обочине.
Происшествия 06.01.2019 12:06
3214 0
06.01.2019 12:06
Три легковые машины столкнулись на улице Комсомольской – в самом центре Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, виновником аварии стал 33-летний водитель «Део Нексиа», который проехал на красный сигнал светофора. Машина врезалась в «ВАЗ 2112», а та по инерции ударилась в другую легковушку – «Рено Логан». При этом «Рено» не двигалась, а мирно стояла на обочине.
Три легковые машины столкнулись на улице Комсомольской – в самом центре Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, виновником аварии стал 33-летний водитель «Део Нексиа», который проехал на красный сигнал светофора. Машина врезалась в «ВАЗ 2112», а та по инерции ударилась в другую легковушку – «Рено Логан». При этом «Рено» не двигалась, а мирно стояла на обочине.
В результате тройного ДТП пострадала 25-летняя пассажирка «двенадцатой».
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