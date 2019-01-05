Общество 05.01.2019 15:40
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05.01.2019 15:40
Волгоградский планетарий поведал о самых ожидаемых астрономических явлениях 2019 года. Как сообщает ИА «Высота 102», наступивший год, как выяснилось, насыщен небесными событиями. Среди них - изменение цвета и увеличение Луны. Это, как ожидается, произойдет 18 мая 2019 года. Спутник Земли покажется голубым и визуально увеличится на 14% из-за близкого нахождения к нашей планете. Это явление можно наблюдать каждые 2,5 года.
Привлекательным для любителей астрономии окажется и частное лунное затмение в ночь с 16 на 17 июля. Оно будет видно почти на всей территории страны (кроме северных и восточных районов). Еще одно событие - прохождение Меркурия по диску Солнца 11 ноября - называют самым ожидаемым астрономическим явлением наступившего года. Такое явление бывает всего 13-14 раз в столетие. 11 ноября Меркурий пройдет между Солнцем и Землей таким образом, что будет виден на солнечном диске как небольшая черная точка. Такое событие повторится в следующий раз только в 2032 году.
Интересные астрономические явления произойдут уже в январе. Так, 6 января Дальний Восток увидит частное солнечное затмение. Жители Камчатки, Сахалина, Приморья и Чукотки смогут в этот день увидеть, как тень скроет до 71% диска Солнца. 21 января ожидается полное лунное затмение. Увидеть его смогут уже жители европейской части России. А 22 января произойдет соединение Юпитера и Венеры.
Узнать более подробную карту событий можно здесь.
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