В Волгоградской области сильный ветер доставил энергетикам проблем





В четырех районах Волгоградской области энергетики устраняют локальные проблемы на линиях электропередач, вызванные сильным ветром. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском филиале МРСК Юга, так, в Палассовском, Старополтавском, Николаевском и Петроввальском районах уже работают 18 бригад энергетиков, в их распоряжении 26 единиц специальной техники.

В связи с усилением ветра до 20 м/сек энергетики перешли на особый режим работы. Всего для устранения последствий возможных нарушений подготовлены 187 бригад энергетиков.



