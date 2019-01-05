Сосны выросли на крыше недостроя у Мамаева кургана в Волгограде

Общество 05.01.2019 11:23
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05.01.2019 11:23
Волгоград, похоже, пополнился еще одной «достопримечательностью» в виде хвойного сада на крыше строящегося многоэтажного здания вблизи Мамаева кургана и футбольного стадиона. Как сообщает ИА «Высота 102», в первых числах нового года на крыше недостроя в буквальном смысле выросли сосны.
Хвойная посадка, состоящая приблизительно из десяти деревьев, расположена высоко над землей. Однако без труда увидеть сосны на крыше недостроенного здания может каждый, кто проезжает мимо Мамаева кургана или поворачивает на Нулевую продольную.
Как долго они простоят на крыше, неизвестно. Вполне возможно, что строители применили новый для Волгограда способ озеленения. Также сосны могли оказаться на высоте и временно, на период новогодних праздников.
Отметим, что этот недострой необычно смотрелся и в период проведения в Волгограде чемпионата мира по футболу. Тогда «Высота 102» сообщала, что недостроенное здание, расположенное в непосредственной близости от стадиона, скрыли от глаз болельщиков под белой тканью. А невзрачный строительный забор обклеили символикой чемпионата. К слову, на фотографиях, сделанных летом 2018 года, хорошо видно, что никаких сосен на крыше недостроя тогда не наблюдалось.
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