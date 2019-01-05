Общество

Сосны выросли на крыше недостроя у Мамаева кургана в Волгограде

Общество 05.01.2019 11:23
2966 0
05.01.2019 11:23


Волгоград, похоже, пополнился еще одной «достопримечательностью» в виде хвойного сада на крыше строящегося многоэтажного здания вблизи Мамаева кургана и футбольного стадиона. Как сообщает ИА «Высота 102», в первых числах нового года на крыше недостроя в буквальном смысле выросли сосны. 

Хвойная посадка, состоящая приблизительно из десяти деревьев, расположена высоко над землей. Однако без труда увидеть сосны на крыше недостроенного здания может каждый, кто проезжает мимо Мамаева кургана или поворачивает на Нулевую продольную. 
Как долго они простоят на крыше, неизвестно. Вполне возможно, что строители применили новый для Волгограда способ озеленения. Также сосны могли оказаться на высоте и временно, на период новогодних праздников.

Отметим, что этот недострой необычно смотрелся и в период проведения в Волгограде чемпионата мира по футболу. Тогда «Высота 102» сообщала, что недостроенное здание, расположенное в непосредственной близости от стадиона, скрыли от глаз болельщиков под белой тканью. А невзрачный строительный забор обклеили символикой чемпионата. К слову, на фотографиях, сделанных летом 2018 года, хорошо видно, что никаких сосен на крыше недостроя тогда не наблюдалось. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома и офиса (8442) 27-06-74

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
«Дорожает все!»: Рост цен на продукты ударил по карманам волгоградцев
23.12.2018 18:24
57930 53
«Народный Дозор»: голосуем за героев
05.01.2019 02:00
42267 5
В Волгограде на «левом» пикете призвали к ответу единороссов
16.12.2018 12:32
31931 0
Общество
05.01.2019 13:14
Общество 05.01.2019 13:14
54 0 Обсудить

0
Далее
Общество
05.01.2019 10:09
Общество 05.01.2019 10:09
3171 0 Обсудить

0
Далее
Общество
05.01.2019 09:31
Общество 05.01.2019 09:31
4050 0 Обсудить

0
Далее
Общество
05.01.2019 07:00
Общество 05.01.2019 07:00
7507 0 Обсудить

0
Далее
Общество
05.01.2019 02:00
Общество 05.01.2019 02:00
42267 5 Обсудить

0
Далее
Общество
04.01.2019 13:38
Общество 04.01.2019 13:38
5523 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.01.2019 07:01
Общество 04.01.2019 07:01
10922 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.01.2019 03:21
Общество 04.01.2019 03:21
11072 0 Обсудить

0
Далее
Общество
03.01.2019 21:24
Общество 03.01.2019 21:24
6097 0 Обсудить

0
Далее
Общество
03.01.2019 14:58
Общество 03.01.2019 14:58
3141 0 Обсудить

0
Далее
Общество
03.01.2019 13:20
Общество 03.01.2019 13:20
27317 45 Обсудить

0
Далее
Общество
03.01.2019 09:15
Общество 03.01.2019 09:15
16042 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.01.2019 15:11
Общество 02.01.2019 15:11
10178 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.01.2019 14:37
Общество 02.01.2019 14:37
4186 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.01.2019 09:23
Общество 02.01.2019 09:23
7910 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:14
Новый митрополит Феодор прибыл в ВолгоградСмотреть фотографии
12:33
В Волгоградской области сильный ветер доставил энергетикам проблемСмотреть фотографии
11:31
В Волгоградской области пять человек пострадали в ДТПСмотреть фотографии
11:23
Сосны выросли на крыше недостроя у Мамаева кургана в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде иномарка наехала на своего хозяина
10:09
В Волгограде на борту восьми самолетов в 2018 году болели и курилиСмотреть фотографии
09:31
В Волгоградской области дорожники подготовились к снегопадуСмотреть фотографии
07:00
Встать, суд идет: громкие процессы и задержания 2018 года в Волгоградской областиСмотреть фотографии
02:00
«Народный Дозор»: голосуем за героев Смотреть фотографии
16:53
В Волгоградской и Саратовской областях наладили движение поездовСмотреть фотографии
14:30
В Волгоградской области пенсионер скончался от сердечного приступа, выкапывая из снега свою машинуСмотреть фотографии
13:56
Несколько поездов с опозданием придут в Волгоград из-за снегопадаСмотреть фотографии
13:38
В Волгограде на крышах домов выросли опасные сосулькиСмотреть фотографии
13:23
В Волгограде ищут похитителей школьной новогодней елки (ВИДЕО)Cмотреть видео
11:37
Житель Волжского сделал из своей квартиры наркопритонСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде пенсионерка разбила авто сожителя после ссорыСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде 7-летний мальчик пострадал в аварииСмотреть фотографии
09:29
В Волжском под колесами машины погибла молодая женщинаСмотреть фотографии
07:01
Известные волгоградцы, которые ушли из жизни в 2018 годуСмотреть фотографии
03:21
Калькулятор-2019: на что жители Волгоградской области будут тратить большеСмотреть фотографии
21:24
Епископ Волгоградский и Камышинский Феодор возведен в сан митрополитаСмотреть фотографии
14:58
Снеговики, конкурс-караоке и фото с хаски: Волгоград продолжает праздноватьСмотреть фотографии
13:20
В Волгограде первые дни мусорной реформы обернулись полным «свинством» Смотреть фотографии
12:53
Два человека пострадали при столкновении маршрутки и автобуса в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:36
В Волгоградской области полуторогодовалый ребенок насмерть подавился арахисомСмотреть фотографии
11:11
В Волгоградской области женщина ранила сожителя ножом сразу же после наступления 2019 годаСмотреть фотографии
10:10
В Волгоградской области пьяный рыбак ударил ледорубом своего товарищаСмотреть фотографии
09:15
Прилетайте, гости дорогие!: кто из ВИПов посетил Волгоград в 2018 годуСмотреть фотографии
05:19
«С автобусом все плохо»: общественный транспорт со времен СССР в Волгоградской области остался дефицитомСмотреть фотографии
20:05
Стоп, депутат, или чем будет жить в 2019 году Волгоградская областная думаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 