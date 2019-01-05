В Волгоградской области дорожники подготовились к снегопаду

Общество 05.01.2019 09:31
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05.01.2019 09:31
Дорожные службы в четырех регионах России, в том числе и в Волгоградской области, приведены в состояние повышенной готовности. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, бригады дорожных служб усилены в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль автодорог, сегодня на территории Волгоградской области и в северной части Ростовской области ожидается снегопад с сильной низовой метелью. В Рязанской и Тамбовской областях также возможны снег, туман и изморозь.
Все подрядные организации, отвечающие за содержание федеральных автодорог в данных регионах, переведены в режим повышенной готовности. Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме. Для обеспечения бесперебойного движения на подведомственные сети автодорог в регионах выведено в общей сложности 204 единицы техники, из которых 67 - в Волгоградской области.
ФКУ Упрдор Москва-Волгоград призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.
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