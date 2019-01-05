В Волгоградской области дорожники подготовились к снегопаду





Дорожные службы в четырех регионах России, в том числе и в Волгоградской области, приведены в состояние повышенной готовности. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, бригады дорожных служб усилены в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль автодорог, сегодня на территории Волгоградской области и в северной части Ростовской области ожидается снегопад с сильной низовой метелью. В Рязанской и Тамбовской областях также возможны снег, туман и изморозь.

Все подрядные организации, отвечающие за содержание федеральных автодорог в данных регионах, переведены в режим повышенной готовности. Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме. Для обеспечения бесперебойного движения на подведомственные сети автодорог в регионах выведено в общей сложности 204 единицы техники, из которых 67 - в Волгоградской области.

ФКУ Упрдор Москва-Волгоград призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.



