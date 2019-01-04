Происшествия

В Волгоградской области пенсионер скончался от сердечного приступа, выкапывая из снега свою машину

Происшествия 04.01.2019 14:30
951 0
04.01.2019 14:30


Труп 63-летнего мужчины накануне был найден в степи Октябрьского района области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СК России по региону, тело пенсионера обнаружили  около рядом с автомобилем погибшего. По предварительным данным, мужчина застрял на автомобиле «Хенде Тусон» на грунтовой дороге. Пенсионер начал откапывать свой автомобиль, но у него прихватило сердце. Первичный осмотр тела показал, что на нем  не было признаков насильственной смерти. Устанавливается точная причина смерти.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома и офиса (8442) 27-06-74

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
Налетчик с "калашом" ограбил заправку в Волгоградской области (ВИДЕО)
28.12.2018 11:26
22131 12
Волгоградца задержали за крушение молотком витрин в кулинарии (ВИДЕО)
24.12.2018 10:56
21282 32
В Волгоградской области эвакуированы пациенты больницы из-за прорыва трубы
30.12.2018 14:48
10097 0
Происшествия
04.01.2019 13:56
Происшествия 04.01.2019 13:56
652 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.01.2019 13:23
Происшествия 04.01.2019 13:23
8571 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.01.2019 11:37
Происшествия 04.01.2019 11:37
981 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.01.2019 11:06
Происшествия 04.01.2019 11:06
1077 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.01.2019 10:14
Происшествия 04.01.2019 10:14
1181 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.01.2019 09:29
Происшествия 04.01.2019 09:29
1182 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.01.2019 12:53
Происшествия 03.01.2019 12:53
2579 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.01.2019 12:36
Происшествия 03.01.2019 12:36
2205 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.01.2019 12:02
Происшествия 03.01.2019 12:02
1171 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.01.2019 11:11
Происшествия 03.01.2019 11:11
1891 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.01.2019 10:10
Происшествия 03.01.2019 10:10
2068 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.01.2019 09:44
Происшествия 03.01.2019 09:44
1354 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.01.2019 09:41
Происшествия 03.01.2019 09:41
727 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.01.2019 10:13
Происшествия 02.01.2019 10:13
4339 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.01.2019 10:06
Происшествия 02.01.2019 10:06
1980 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:30
В Волгоградской области пенсионер скончался от сердечного приступа, выкапывая из снега свою машинуСмотреть фотографии
13:56
Несколько поездов с опозданием придут в Волгоград из-за снегопадаСмотреть фотографии
13:38
В Волгограде на крышах домов выросли опасные сосулькиСмотреть фотографии
13:23
В Волгограде ищут похитителей школьной новогодней елки (ВИДЕО)Cмотреть видео
11:37
Житель Волжского сделал из своей квартиры наркопритонСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде пенсионерка разбила авто сожителя после ссорыСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде 7-летний мальчик пострадал в аварииСмотреть фотографии
09:29
В Волжском под колесами машины погибла молодая женщинаСмотреть фотографии
07:01
Известные волгоградцы, которые ушли из жизни в 2018 годуСмотреть фотографии
03:21
Калькулятор-2019: на что жители Волгоградской области будут тратить большеСмотреть фотографии
22:00
«Народный Дозор»: голосуем за героев Смотреть фотографии
21:24
Епископ Волгоградский и Камышинский Феодор возведен в сан митрополитаСмотреть фотографии
14:58
Снеговики, конкурс-караоке и фото с хаски: Волгоград продолжает праздноватьСмотреть фотографии
13:20
В Волгограде первые дни мусорной реформы обернулись полным «свинством» Смотреть фотографии
12:53
Два человека пострадали при столкновении маршрутки и автобуса в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:36
В Волгоградской области полуторогодовалый ребенок насмерть подавился арахисомСмотреть фотографии
11:11
В Волгоградской области женщина ранила сожителя ножом сразу же после наступления 2019 годаСмотреть фотографии
10:10
В Волгоградской области пьяный рыбак ударил ледорубом своего товарищаСмотреть фотографии
09:15
Прилетайте, гости дорогие!: кто из ВИПов посетил Волгоград в 2018 годуСмотреть фотографии
05:19
«С автобусом все плохо»: общественный транспорт со времен СССР в Волгоградской области остался дефицитомСмотреть фотографии
20:05
Стоп, депутат, или чем будет жить в 2019 году Волгоградская областная думаСмотреть фотографии
15:11
Свинья «рулит»: что происходило в Сталинграде и Волгограде в годы ее властиСмотреть фотографии
14:37
В центре Волгограда отмечают Новый год по-кубински и по-французскиСмотреть фотографии
11:33
Росстат нарисовал портреты мужчин и женщин Волгоградской области в 2018 годуСмотреть фотографии
10:13
В Волгограде водитель без прав отправил в больницу двоих детей и взрослыхСмотреть фотографии
09:23
От слов к делу: как помогли в 2018 году волгоградцам публикации «Высоты 102»Смотреть фотографии
06:40
Несбывшиеся мечты: Волгоградцы встретили Новый год со старыми «болячками»Смотреть фотографии
19:30
Модным цветом 2019 стал «живой коралл»Смотреть фотографии
15:09
Среди известных волгоградцев обнаружились «свинки»Смотреть фотографии
11:10
В Волгоградской области мотоцикл врезался в иномарку
Реклама
Реклама
 