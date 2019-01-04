В Волгограде на крышах домов выросли опасные сосульки





В Волгограде территории вокруг зданий, на крышах которых выросли острые сосульки, огорожены в целях безопасности горожан.









Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», ледяные конструкции образовались, в частности, на крышах домов по ул. Мира, да и на здании НЭТа можно наблюдать опасные наросты.









Кое-где территорию обезопасили сигнальной лентой. Однако сделано это далеко не везде.















