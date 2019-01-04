В Волгограде на крышах домов выросли опасные сосульки

Общество 04.01.2019 13:38
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04.01.2019 13:38
В Волгограде территории вокруг зданий, на крышах которых выросли острые сосульки, огорожены в целях безопасности горожан.
Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», ледяные конструкции образовались, в частности, на крышах домов по ул. Мира, да и на здании НЭТа можно наблюдать опасные наросты.
Кое-где территорию обезопасили сигнальной лентой. Однако сделано это далеко не везде.
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